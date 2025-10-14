Sostegno al ceto medio. Lepore e lo scudo sociale: "Aiutiamo le famiglie con prestiti agevolati"

Quello "scudo sociale" lanciato dal sindaco Matteo Lepore sulle pagine del Carlino durante l’intervista di Ferragosto potrebbe passare da prestiti agevolati concessi dagli istituti di credito ai cittadini. "I bonus non risolvono la vita a una famiglia", ha sottolineato il sindaco qualche giorno fa a Dedalus, trasmissione di èTv, immaginando quindi ben altro per dare sollievo al ceto medio bolognese. Ovvero quella fascia di famiglie che pur lavorando fa fatica ad arrivare a fine del mese, come appunto già anticipato qualche mese fa. Tra le idee di Lepore (foto) ci sarebbe quindi un fondo di garanzia, realizzato con l’aiuto delle banche, per dare prestiti agevolati a chi deve sostenere una spesa inattesa o incompatibile con il proprio bilancio familiare. Sarebbe dunque questa la proposta al centro del progetto ‘Bologna ti sostiene’, che il sindaco aveva anticipato sul Carlino.

"Vogliamo sostenere con prestiti agevolati le famiglie, selezionando delle banche e creando un fondo di garanzia – ha detto il sindaco a Dedalus –. Invece di dare bonus, vogliamo aiutare le persone per uno, due o tre anni con prestiti anche da 10.000 o 20.000 euro, cifre che possano fare la differenza ed essere utilizzate per acquistare o ristrutturare la casa, fare interventi nei condomini per il risparmio energetico, comprare i libri scuola". "Mi piacerebbe – insiste Lepore – inserire in questo programma anche i commercianti delle zone dove sono presenti i cantieri del tram. Stiamo dando lo sconto Tari, ma si parla di poche centinaia di euro e non è che un bar apra o chiuda grazie allo sconto tari. Altra cosa è riuscire a creare assieme alle banche o con la Camera di commercio un prestito ponte di qualche anno di 20-30.000 euro. Voglio proporre questo a istituti di credito, potrebbe essere una prima iniziativa a livello nazionale, che aiuta le famiglie veramente. Nonostante i tagli del governo, dobbiamo lavorare per tenere fermi i servizi".

Un’idea che incontra anche il favore di Enrico Bassani, segretario generale della Cisl per l’Area metropolitana bolognese. Insomma, per prestiti di garanzia sostenuti dal Comune per aiutare il ceto medio in difficoltà "siamo pronti al confronto su proposte a sostegno dei cittadini in difficoltà e sul bilancio a tutto tondo". La Cisl è cauta, ma disponibile: "Nel prendere atto di quanto espresso riteniamo si debba ora entrare nel merito, sapendo che i bisogni sono tanti e che vanno confermati gli aiuti nei confronti delle persone più fragili, a partire dalla casa".

"Siamo pronti a ‘vedere le carte’– fa sapere Bassani – a partire dalla necessità di comprendere quante risorse potranno essere disponibili per questi interventi di aiuto e come potranno essere resi efficaci. Siamo pronti a dare il nostro contributo a tutela di chi il sindacato confederale rappresenta". "Così come – aggiunge poi Bassani – ci confrontiamo sui tavoli nazionali e regionali, la Cisl si siederà al tavolo anche a livello locale, come peraltro avvenuto in questi anni. Lo faremo come sempre nel merito dei temi e degli argomenti, portando il nostro contributo e nell’auspicio che questo trovi interlocutori aperti al dialogo sociale". Ad oggi, tuttavia, non si è a conoscenza di come dovrebbe essere strutturata nello specifico questa proposta, che pare ancora in fase embrionale.

