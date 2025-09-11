Spaccio in Bolognina, il sindaco porta il dossier in Procura: "Il crack è solo la punta dell'iceberg"

Bologna, 11 settembre 2025 – Sono arrivati in Procura a mezzogiorno e un quarto il sindaco Matteo Lepore e l'assessore alla sicurezza Matilde Madrid per depositare il dossier sullo spaccio in Bolognina.

Il documento raccoglie le tantissime segnalazioni dei cittadini del quartiere, vessato - negli ultimi mesi in particolare - da continui episodi di violenza, criminalità, degrado di ogni genere, tra consumo di droga alla luce del sole e vedette a ogni angolo del quartiere.

Dal dossier emerge una situazione allarmante, al punto che l'assessore Madrid ha parlato di "atteggiamenti mafiosi e intimidatori". Dietro il sistema di spaccio, ci sarebbe soprattutto la mafia nigeriana. I residenti raccontano di risse ogni sera e ogni notte, urla e pianti in strada, ingressi dei palazzi occupati da pusher e consumatori, con scene quotidiane di chi, seduto a terra, nascosto e non, fuma crack o si buca. Una situazione insostenibile per chi vive e lavora nella zona. E hanno riferito anche di una sorta di tassa, come un pedaggio - 5 o 10 euro a seconda dei casi - che viene richiesto loro per poter rientrare in casa, da parte di chi occupa marciapiedi e portici davanti ai portoni. E di bidoni di cui si sono impossessati i pusher per tenere 'al sicuro' la droga, pusher che invitano i residenti ad andare a buttare la spazzatura altrove perché quei cassonetti li considerano ormai 'di loro proprietà'.

C'è chi, come il medico Angelo Rossi, residente in via Zampieri, ha parlato di coprifuoco dopo le 22 nel quartiere: "I residenti dopo cena non escono più di casa, hanno paura". Tutto questo, e molto altro, è contenuto nel dossier.

Il sindaco e l'assessore sono usciti dalla Procura poco dopo l'una. "Il crack è solo la punta dell'iceberg - dichiara il sindaco Lepore, subito dopo aver depositato l'esposto -, dobbiamo capire perché arriva tutta questa droga a Bologna e perché arrivano da ogni parte in Bolognina per acquistarla" e aggiunge che da qualche giorno lo spaccio dei nigeriani si è spostato dalla Bolognina - "evidentemente leggono i giornali" - a Casaralta".

Ha aggiunto che è inaccettabile che i cittadini della zona subiscano minacce e intimidazioni.