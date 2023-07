Strage di Bologna, proposta nuova commissione inchiesta. Vittime e Pd: “Inaccettabile riscrivere la storia”

Bologna, 8 luglio 2023 – In Parlamento è stata presentata una nuova proposta di commissione di inchiesta sul terrorismo e sulle stragi avvenute in Italia dal dal 1953 al 1992. Una proposta che però non è piaciuta ai parenti delle vittime della bomba che fece 85 morti e 200 feriti. Un’iniziativa inaccettabile tuona il Pd.

Il primo firmatario è Alfredo Antoniozzi di Fratelli d’Italia, sostenuto da alcuni deputati di maggioranza tra cui anche Rita Dalla Chiesa.

“Ennesimo tentativo, anche maldestro, di riscrivere la storia del terrorismo in Italia, di inficiare quanto scoperto e definito dai processi con diversivi che non stanno in piedi”, ha commentato così la notizia Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei parenti delle vittime della strage di Bologna.

“E soprattutto sento aria di tentativo di ritirare fuori la pista palestinese. È un modo per intorbidire le acque, non è una commissione per fare chiarezza”, ha aggiunto Bolognesi. Una spiegazione della strage del 2 agosto sostenuta dagli ambienti di centrodestra ma su cui più volte i magistrati hanno 'chiuso il caso' dicendo che non regge.

“Continuo ad avere la sensazione - ha proseguito Bolognesi- che si voglia andare contro alle risultanze processuali. Questa richiesta è un modo per alimentare il dubbio dove dubbi non ce ne sono”.

Deve ancora iniziare l'iter istruttorio alla Camera, ma lo scontro politico si è già acceso sulla questione. “È inaccettabile che venga proposta l'istituzione di una commissione parlamentare che vuole riscrivere la storia degli anni del terrorismo e della strategia della tensione. Proprio mentre le nuove verità giudiziarie, come nel caso delle motivazioni della sentenza del processo cosiddetto 'ai mandati' della strage del 2 agosto, ci dicono sempre di più dell'intreccio fra eversione nera, loggia P2, settori deviati dello Stato". Scrivono i democratici Sandro Ruotolo ed Andrea De Maria.

“Ci opporremo a questa iniziativa in Parlamento e nel Paese – assicurano Ruotolo e De Maria- perché non si scriva di nuovo una brutta pagina per le nostre istituzioni, come è appena accaduto con l'istituzione della commissione sul covi”.