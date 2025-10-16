Bologna, strappo tra Coalizione Civica e Pd. ‘Sfiduciata’ la presidente del San Donato-San Vitale Adriana Locascio

Bologna, 16 ottobre 2025 - Bufera nel Quartiere San Donato-San Vitale e la maggioranza si spezza: Coalizione Civica rompe con il Pd, ‘sfiduciando’ la presidente Adriana Locascio, non partecipando alla seduta del Consiglio di quartiere di ieri pomeriggio.

Assenti, infatti, i consiglieri Marco Trotta e Francesca Romana D’Amico, che hanno mandato una lettera ai colleghi della maggioranza. Vari i motivi della frattura, che pare segnare un punto di non ritorno fra i due partiti. Infatti “i tanti tentativi di collaborazione da parte nostra ci sembrano vani - scrivono -. Allo stesso modo, ci sembra chiaro che le tante promesse da parte del Pd e della maggioranza di risolvere la situazione sono servite solo a prendere tempo con l’unico effetto di aggravare una situazione di oggettiva difficoltà”.

Il procedimento per Andrea Battilocchi, compagno della presidente Locascio

Oltre alle divergenze tra Coalizione Civica e il Pd, sulla rottura pesa in particolar modo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Andrea Battilocchi, compagno della presidente del San Donato-San Vitale Locascio, che si è conclusa con “l’imputazione coattiva del compagno della presidente Locascio, in un contesto che ci vede direttamente vittime di diffamazione”.

Il riferimento è all’inchiesta sulle mail diffamatorie anonime, risalenti al periodo ottobre 2023-febbraio 2024, in cui veniva accusata la cooperativa sociale Eta Beta di condotte illecite, che sarebbero state scritte da Battilocchi, e contro i consiglieri D’Amico e Trotta e la copresidente Marina D’Altri. I testi sono firmati con il nome fittizio del partigiano Giovanni Cerbai. Per questo, Battilocchi andrà a processo, a ottobre 2026, per diffamazione.

Locascio, sui social, questa mattina ha condiviso un post su Facebook condividendo una lettera aperta ai consiglieri di Quartiere: “Come donna mi sento profondamente ferita da questi attacchi, che considero sessisti, maschilisti ingiusti e lesivi alla mia dignità professionale e politica”, scrive, augurandosi che “il Pd mi difenda e sostenga”.

Strappo tra Pd e Coalizione Civica, le reazioni del dem De Maria e del sindaco Matteo Lepore

Immediato l’appoggio del deputato dem Andrea De Maria: “Adriana, tutta la mia solidarietà. Non entro nel merito di una vicenda giudiziaria che, come giustamente hai ricordato, non riguarda te. Ritengo che usare questo argomento per un attacco politico così scomposto sia sbagliato e strumentale. Come credo che se si è alleati lo sì deve essere sempre, in comune come nei quartieri, con la stessa responsabilità e solidarietà reciproca. Se ci sono problemi politici giusto affrontarli, con spirito costruttivo e per risolverli. Proprio il contrario di questo attacco davvero inaccettabile che stai subendo”.

Sulla bufera, il sindaco Matteo Lepore non si sbilancia: “Mi auguro che trovino una soluzione all’interno del Consiglio di Quartiere per uscire da questa impasse. Mi sembra ci siano questioni anche personali e quindi attendiamo fiduciosi che possano risolverle”.