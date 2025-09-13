Tosiani e la sicurezza: "Non è un tema di destra. Dal governo basta slogan"

Bologna, 13 settembre 2025 – Premessa: "La sicurezza è un diritto dei cittadini. Non è un tema di destra, ma una questione che riguarda i più fragili, chi vive nei quartieri popolari, chi è vulnerabile. Non si affronta con la propaganda. Questa è la sicurezza che sta a cuore al centrosinistra e al Pd". Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd, alla vigilia dell’incontro di oggi sotto le Torri tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo giorni di schermaglie e dibattito sull’emergenza sicurezza sotto le Torri e, in generale, in altre città d’Italia, è convinto che "Bologna può diventare un modello nazionale se tiene insieme prevenzione, giustizia sociale, presenza sul territorio e collaborazione istituzionale".

Piantedosi per Bologna ha proposto diverse misure, dal Cpr per gli spacciatori alla proroga delle zone rosse, in primis nel difficile quartiere della Bolognina. Misure che non convincono Lepore...

"Cpr e zone rosse non hanno dimostrato grande efficacia. La vera differenza si ottiene con il rafforzamento del presidio sul territorio e con una gestione coordinata delle forze in campo. Non si possono scaricare sui Comuni responsabilità che competono allo Stato".

Altro tema su cui destra e sinistra non sono d’accordo è la dotazione di taser alla polizia locale. Che cosa ne pensa?

"Al di là degli strumenti, il lavoro della polizia locale è prezioso, ma non può sostituire quello delle forze dell’ordine. Ciò che conta è aumentare organici e mezzi. E serve collaborazione. In questa direzione va anche il protocollo firmato tra Regione Emilia-Romagna e Comune sul decoro urbano (un progetto da 205mila euro, ndr)".

Dopo il duro botta e risposta su ’Qn-Carlino’, Piantedosi e Lepore oggi si vedranno all’inaugurazione della caserma al Pilastro a Bologna. Che cosa si aspetta?

"Mi auguro che si trovino soluzioni condivise. Sostengo le proposte di Lepore, che ha indicato puntualmente i problemi. L’amministrazione comunale sta facendo la sua parte: ora anche il governo metta da parte slogan elettorali e accetti un patto per soluzioni concrete, come un posto di polizia e più agenti in strada in Bolognina, oltre a indagini con task force integrate".

L’ala sinistra della giunta Lepore, che "manifesta con gli antagonisti contro la polizia", è una contraddizione come dicono Piantedosi e Bignami (FdI)?

"Il sindaco ha ribadito il pieno sostegno alle forze dell’ordine. Non c’è alcuna contraddizione: anzi il Comune ha anche raccolto le segnalazioni dei cittadini portandole all’attenzione della autorità competenti".

Sulla sicurezza la sinistra ha compiuto errori?

"Per anni la sinistra ha trattato il tema della sicurezza quasi sottovoce. Ma la sicurezza integrata dev’essere una delle priorità, anche per costruire un’alternativa alle destre. Dai centri in Albania ai decreti contro i rave party, alle polemiche sul crack, il governo agita spot ma non risolve i problemi, giocando sulla pelle dei cittadini".

Oggi presenta la sua segreteria: c’è la delega alla sicurezza?

"Sì, se ne occuperà Elisa Parenti, sindaca di Formigine (Modena): noi, a differenza della destra, pensiamo a soluzioni concrete".