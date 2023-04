Tram Bologna, Lepore accelera: “Novità importanti in questi giorni”

Bologna, 18 aprile 2023 – Il sindaco Matteo Lepore accelera sulla realizzazione del tram, nonostante un altro stop sulla tempistica arrivato nei giorni scorsi dal viceministro di FdI alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami. “In questi giorni daremo importanti novità – ha detto il primo cittadino – siamo a una svolta importante per quanto riguarda i cantieri, che per noi sono di fatto già partiti perché in queste settimane abbiamo avviato tutte le attività preliminari”.

Il rendering di uno dei tram della Linea Rossa

Sulla linea rossa, la prima che verrà costruita partendo dalla zona di Borgo Panigale, "sono state fatte diverse assemblee con i cittadini e ovunque andiamo veniamo ben accolti – ha garantito Lepore –perché comunque le persone vogliono avere informazioni e hanno compreso che questa è un'infrastruttura fondamentale dal punto di vista sociale per la città”.

Lepore risponde anche alle sollecitazioni sul Sistema Ferroviario metropolitano: “Presto convocheremo una conferenza stampa con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per alcune novità importanti: spero già nel prossimo mese. Chiediamo al Governo di collaborare, è molto importante perché abbiamo la sfida del Pnrr che al proprio interno ha investimenti di questo genere e quindi vogliamo realizzare questi interventi”.