Ugolini in tour elettorale. Ecco i primi nomi della sua lista civica. Rispunta Corticelli

Bologna, 29 agosto 2024 – "Quando si deciderà di andare alle urne per le Regionali noi saremo pronti. Stiamo facendo una buona campagna elettorale, puntando sulla società civile, non solo sul voto che viene dai partiti".

Elena Ugolini, candidata civica sostenuta dal centrodestra, non teme un cambio di data per le prossime elezioni per il post-Bonaccini. E se le urne non saranno il 17 e il 18 novembre, ma a fine ottobre, il 27 e il 28 ottobre, magari in tandem con la Liguria, dal suo quartier generale filtra comunque tranquillità.

La preside, ieri in tour a Parma, sta continuando a lavorare alla sua lista civica con Marco Mastacchi di Rete civica. E proprio Mastacchi si vocifera che potrebbe essere il capolista e, molto probabilmente, il logo del suo gruppo comparirà nel simbolo, accanto alla dicitura ’Elena Ugolini presidente’.

Si tratta ancora di indiscrezioni, visto che la formalizzazione della lista ancora non c’è stata.

In questi giorni, però, non si è fermato lo scouting per le candidature e, oltre all’exploit dell’ex calciatore del Bologna, Carlo Nervo, si fa il nome di Daniele Corticelli, ex numero uno della lista civica ’La Tua Bologna’ quando a Palazzo d’Accursio c’era il sindaco del ribaltone, Giorgio Guazzaloca.

Per il resto, bocche cucite sugli altri nomi, ma resta alto l’entusiasmo nello staff di Ugolini sull’accoglienza della sua proposta tra i cittadini: "In tanti hanno voglia di cambiare, c’è necessità di una svolta nella burocrazia e c’è bisogno di rimettere al centro i cittadini".

Da qui, e già stato formalizzato anche lo slogan della campagna elettorale: "Una vita più bella per tutti è possibile". In attesa di capire che presa avrà nei prossimi giorni di tour elettorale, un primo test sarà a Bologna, entro metà settembre, al Salotto di Patrizia Finucci Gallo.

Nel Salotto politico dove sono di casa Stefano Bonaccini (che probabilmente sarà ospite nelle prossime settimane), ma anche Matteo Lepore e tanti altri esponenti del Pd, sbarcherà anche la preside del Malpighi, dove dettaglierà alcuni punti del suo programma.

Il rivale di centrosinistra, Michele de Pascale, ha già avuto la sua ribalta all’hotel ’Il Guercino’ in Bolognina – sede privilegiata del Salotto di Finucci Gallo – lo scorso luglio, ma potrebbe anche tornarci, questa volta magari proprio per il primo duello in città con la candidata civica appoggiata dai partiti di centrodestra.

La data ancora non è stata fissata, ma non è escluso che dopo lo sbarco di Ugolini nel Salotto di fede progressista a parlare di temi ’caldi’ della campagna elettorale e del programma per governare la Regione, con un focus su Bologna, arriverà anche una seconda puntata con i due candidati insieme.

Per ora i confronti fissati in vista delle Regionali sono due, ma entrambi fuori Bologna: il 19 settembre a Cesena (organizzato da Legacoop) a porte chiuse, il 22 settembre a Parma al festival di ’Open’.