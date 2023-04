Elezioni comunali 2023, a Camugnano una poltrona per quattro

Bologna, 15 aprile 2023 – A Camugnano gli elettori sono 1.745 e domenica 14 e lunedì 15 maggio potranno scegliere tra quattro candidati sindaci. Il deposito delle liste avverrà nella giornata di oggi, ma ormai il loro profilo e soprattutto chi le guiderà è altrettanto chiaro. Si ricandida il sindaco uscente Marco Masinara che nel 2018 venne eletto con 577 voti, che in termini relativi rappresentarono il 51.1% dei votanti. Allora le liste erano due e lo sfidante era Alfredo del Moro che non venne confermato alla carica di primo cittadino per 26 voti, avendone ottenuti 551. Queste cifre dicono che, con quattro candidati, anche l’ultima scheda scrutinata potrebbe diventare decisiva per una carica che avrà una serie di responsabilità importanti, dovendo gestire l’arrivo di parecchi fondi tra le opere legate al bacino del Brasimone e il milione e 600mila euro che provengono dal Pnrr per rivitalizzare il borgo del Poggio.

La terza candidata sindaca è Nicoletta Marotti Puccetti, docente all’istituto Aldrovandi Rubbiani di Bologna che è anche l’unica ad aver già presentato ufficialmente la sua lista. Ufficialmente, questi tre aspiranti alla carica di sindaco guidano liste civiche, anche perché nei comuni sotto i 15mila abitanti a un candidato può essere associata una sola lista, ma la loro collocazione è politicamente definita. Marotti Puccetti rappresenta la realtà di "Insieme Bologna" e di Rete Civica ed è di area di centrodestra, così come Alfredo del Moro, che sarà invece appoggiato da Lega e FdI, mentre per esclusione Masinara guarda più al centro sinistra.

Il quarto candidato sarà con ogni probabilità Antonio d’Elia, che rappresenta un gruppo di persone che per lo più abitano in località Selva di Sopra e che portano avanti un agriturismo e una fattoria didattica chiamati "Albero della Vita". Partecipando a questa campagna elettorale vogliono lanciare un messaggio chiaro, cercando di valorizzare il più possibile l’attività agroalimentare biologica a chilometro zero, tenendo presente che nel territorio di Camugnano sono presenti diverse eccellenze.