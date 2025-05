Verso il congresso del Pd. Mazzoni, ipotesi passo indietro. Conti: "Serve un nome condiviso"

Bologna, 6 maggio 2025 – "L’accordo è vicino". Il Pd sta per chiudere l’intesa che ricuce le anime del partitone in vista del Congresso che si terrà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Si parla sottovoce, ma negli ambienti dem in molti sono sicuri che il passo indietro della segretaria provinciale Pd, Federica Mazzoni, sia imminente. Qualcuno dice già oggi, ma in politica, si sa, le certezze non sono mai granitiche. In caso di rinuncia al bis, iniziano a circolare ’terzi nomi’ papabili. Ma oltre alla responsabile Organizzazione Giulia Caciolli, al segretario cittadino Enrico Di Stasi e all’assessore Daniele Ara che paiono graditi all’area riformista, spunta anche quello di Marilena Pillati, attuale sindaca di San Lazzaro, vicina a Matteo Lepore ("mi sto occupando di San Lazzaro, non so nulla", taglia corto).

I pontieri, comunque, sono al lavoro per chiudere l’intesa entro lunedì 12 maggio, quando ci sarà la Direzione provinciale. Si vedrà. "Mazzoni è divisiva", aveva detto l’assessora regionale Irene Priolo. E da lì si è partiti, anche dall’area Schlein, per trovare un’alternativa. Obiettivo: evitare un congresso di scontro tra progressisti (area Schlein-Lepore) e riformisti (area De Maria e ala Critelli-Aitini). Uno scenario non gradito al sindaco che punta ad avere il partito unito in vista del bis del 2027.

Da Roma, dove il "testardamente unitari" di Schlein è quasi vangelo, il messaggio è non spaccarsi. Tant’è che i beninformati sottolineano un certo attivismo di Igor Taruffi, responsabile Organizzazione dem nazionale, che starebbe seguendo da vicino la questione Bologna.

Da qui, difficile che Mazzoni – nonostante i video degli ultimi giorni, dove ha rivendicato il lavoro fatto sui circoli e la nuova festa dell’Unità – possa essere il nome unitario per la Federazione. Lo dice, senza citarla, anche l’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti (oggi vicina a Lepore) a margine della presentazione degli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza: "Serve un bel percorso collettivo e condiviso" in vista del Congresso. "Non so oggi quale sia lo stato attuale dell’evoluzione del pensiero interno al partito – premette l’ex sindaca di San Lazzaro – ma penso che la comunità del Pd abbia tutte le possibilità di individuare un nome condiviso e armonico che porti il partito in mezzo alle persone per risolvere i loro problemi quotidiani".