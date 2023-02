Prima del Comunale in Fiera a Bologna: "Il teatro, primo passo in un nuovo quartiere"

Un’immagine del foyer gremito all’interno del nuovo teatro inaugurato in Fiera

Bologna, 16 febbraio 2023 - Percorrete l’ingresso del nuovo teatro, il Comunale Nouveau, e passo dopo passo i nomi che hanno fatto la storia della musica, lirica e sinfonica, vi accompagneranno in sala. Luciano Pavarotti, Riccardo Muti, Katia Ricciarelli, Werner Herzog, Arturo Toscanini, Mirella Freni. Alcuni si scorgono dai palchi del Teatro Comunale, Carla Fracci da un balcone e, sullo sfondo della fotografia, appaiono le due Torri imbiancate. L’allestimento della sala è simile a quello dei teatri del nord Europa, essenziale ma accogliente. Il sipario e le sedute ricorda il verde-simbolo del Comunale. A inaugurare la nuova casa della lirica in Fiera– per i prossimi 4 anni, per la durata del cantiere in Largo Respighi–, è il sindaco Matteo Lepore, accompagnato dal sovrintendente Fulvio Macciardi. E il suo discorso "di inizio anno" anticipa le Quattro Stagioni di Vivaldi, con gli archi dell’Orchestra del Teatro guidati dal primo violino Emanuele Benfenati. "È un teatro vero e proprio – esordisce il sindaco –. Quello che fino a pochi mesi fa aveva ospitato l’hub vaccinale, ora è una fabbrica. La più duratura e sofisticata macchina di produzione mai attuata dall’arte italiana". Il teatro ha più di mille posti, "un’acustica di grande qualità", prosegue Lepore,...