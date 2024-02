Quinto Orsi, un giardino per i il meccanico ucciso da un ladro di auto

Bologna, 21 febbraio 2024 – “La mossa giusta per ricordare la memoria di mio padre. Sono felice che Bologna ringrazi come lui", ricorda Fabio a 11 anni dalla tragica scomparsa di suo padre Quinto Orsi, durante la cerimonia di intitolazione del giardino di via Saliceto (video) al meccanico di 72 anni assassinato mentre stava bloccando il ladro che stava rubando una delle auto in riparazione nel piazzale della sua officina.

L'inaugurazione del giardino a Quinto Orsi (foto Schicchi)

Da una dichiarazione del Comune dello scorso anno, durante il decimo anniversario, si è arrivati all’intitolazione, nel giorno dell'undicesima ricorrenza, del giardino distante pochi passi dall'autofficina di via Ferrarese 131.

Quel 21 febbraio 2013 è ancora ben saldo nella mente di Fabio, e non se ne andrà mai. È quando il rom di origini bosniache Sonic Halilovic, all’epoca diciottenne, ha tolto la vita a suo papà Quinto Orsi, morto tra le sue braccia. Omicidio che Fabio preferisce non commentare.

Inoltre, il figlio non perdona l’assassino di quella notte di 11 anni fa, il diciottenne che è entrato nell’officina per rubare una Fiat Punto e ha centrato suo padre Quinto. Quel giorno Fabio era lì. Alla destra del padre. È stato lui ad accorgersi del tentativo di furto, a correre fuori e a raggiungere il bosniaco già a bordo della Punto. Come risposta, il ragazzo, ha ingranato la retromarcia e di scatto è andato indietro, colpendo Quinto. Da quel momento in cui il cuore di Fabio si è fermato, l’officina è ancora aperta. Per lui è il gioiello di suo padre che, anche nei momenti di dolore, ha portato avanti. Di padre in figlio, l'attività, avviata da Quinto negli anni '70, è ora pronta a passare nelle mani del nipote Riccardo. "Una tragedia – dice il nipote - che si poteva evitare. L'assassino è a piede libero e non è giusto che sia così dopo aver ucciso mio nonno in quel modo”.

Quinto è stato un uomo che nel corso della sua vita ha fatto solo il bene della comunità. È dello stesso pensiero Federica Mazzoni, presidente quartiere Navile. “Un artigiano che ha amato questa città” e che undici anni fa è stato “brutalmente ucciso, sconvolgendo un intero quartiere. Ora c’è la volontà di tenere viva la sua memoria”. L’allora presidente del Quartiere Daniele Ara e ora assessore alla Scuola ha ricordato Orsi. "Lo ricordiamo in un posto a lui caro, tra la nuova e la vecchia Bolognina. Persone come lui hanno rappresentato un'occasione di unione tra le persone”. La parola è passata poi a Simona Bentivogli, presidente Ascom Navile. "Un dolore al quale ci uniamo, in questa cerimonia fortemente richiesta e dedicata a una persona importante come Quinto Orsi”. Presente anche Nicola Patti, comandante dei Carabinieri Navile e rappresentanti di Questura, Prefettura e autorità civili e militari.