Rifugiati, Garrone candidato all’Oscar: “Con Io capitano ho dato voce a chi non ce l’ha”

Bologna, 26 gennaio 2024 – “In Libia c’è un sistema ingiusto”. È per questo che il regista di “Io capitano”, Matteo Garrone, fresco di nomination agli Oscar, è intervenuto questa mattina (da remoto) durante la presentazione della campagna "Evacuate i difensori dei diritti umani dalla Libia". Un’iniziativa che sensibilizza e propone strategie per garantire la protezione e l'evacuazione di rifugiati e richiedenti asilo dalla Libia.

Il regista Matteo Garrone e il tavolo dell'incontro in Sala Borsa

Il suo è uno dei film “che parla da sé” e che racconta “una parte di viaggio che non si conosce, oltre ad umanizzare dei numeri”. La volontà del regista non era quella di fare “un film contro il governo ma di divulgazione. Siamo partiti dall’idea di dare una forma visiva ad un percorso sconosciuto ai più”. E si definisce “un tramite. Ho solo dato voce a chi non ce l’ha, il film lo hanno fatto loro. Esistono persone che ogni giorno vedono violarsi il diritto della vita, l’abbiamo raccontato in una pellicola accessibile a un pubblico che di solito non va a vedere questo tipo di film”.

Garrone ha ringraziato anche l’attività di divulgazione nelle scuole. “Grazie agli insegnanti molti giovani rifletteranno su questo tema e vedranno che dietro ai numeri ci sono persone come loro nel mondo”. Il regista, ad aprile, andrà “con il nostro film, nei poveri posti in cui vivono questi ragazzi”.

Lepore: “Siamo la città-rifugio di chi ha i diritti violati”

“Continueremo ad esporre Bologna nella lotta per i diritti umani. Siamo la città-rifugio delle persone che hanno visto i propri diritti violati, e nonostante questo non venga sostenuto a livello governativo”, ricorda il sindaco Matteo Lepore. Un appello di Lepore all’Europa e un ricordo della testimonianza di Patrick Zaki. “Un giorno leggeremo le dichiarazioni dei richiedenti asilo alle commissioni territoriali, e queste saranno il racconto di un’epoca in cui l’Europa si è voltata dall’altra parte. Noi non voltiamo le spalle, ecco perché ci siamo esposti per Zaki e lo faremo anche per altre cause”.

Le richieste di protezione dei rifugiati

Dall’ottobre del 2021, “Refugees in Libya”, chiede protezione e la fine delle detenzioni illegali di migliaia di rifugiati e rifugiate che hanno manifestato di fronte agli uffici dell’Unhcr a Tripoli. Nel gennaio del 2022, le milizie libiche hanno sgomberato i manifestanti imprigionando più di 600 persone ad Ain Zara e 221 attivisti sono rimasti in prigione fino al luglio del 2023. Anche se ora non sono più in carcere, rimangono in Libia “senza alcun supporto.

La campagna chiede l’evacuazione immediata verso l’Europa dei difensori dei diritti umani che sono stati puniti per aver avuto il coraggio di lottare per il loro diritti”, afferma Giulia Sezzi di “Ya Basta! Bologna”. “In Libia ai rifugiati non è riconosciuto nessun diritto umano. Zaki è testimone di quello che la società può fare quando si unisce per esprimere solidarietà per richiedere giustizia. Chiediamo che quello che è stato possibile per Patrick sia possibile anche per altri”, afferma David Yambio, co-fondatore di “Refugees in Libya”. C’è spazio anche per le parole di Naeima Hussein, co-fondatrice di “Refugees in Libya”. “Sono cresciuta senza che gli altri avessero percezione di quello che io sentivo o vivevo. Il vostro contributo è gigante per persone come noi che lottano costantemente tra la vita e la morte”.

La due giorni al Làbas

L'iniziativa sarà approfondita durante una due giorni in programma oggi e domani al Làbas. “In questi tre anni ho visto davanti ai miei occhi migliaia di persone prese e uccise nelle prigioni, e le istituzioni non fanno niente per porre fine a questa ingiustizia”, racconta Tarik Lamloum, di “Belaady for Human Rights”. “In Libia ci sono dei campi di concentramento, che sulla carta non esistono, ma che apprendiamo attraverso i racconti di chi arriva”, chiude Vanessa Guidi, di “Mediterranea Saving Humans”.