Slang bolognese: ‘bazze’, ‘cinni’ e ‘cucci e spintoni’. Il podcast

Roberto Serra, ‘profesåur ed bulgnais’

Per approfondire:

Bologna, 22 marzo 2023 – Appoggiare una pesca. Far fare qualcosa a qualcuno a cucci e spintoni . Non proprio una bazza , verrebbe da dire. Quante espressioni diciamo continuamente che fanno parte di uno ‘slang’ tutto bolognese.

E che, fuori dalle Due Torri, non è proprio sempre comprensibile. Ma la piccola traduzione di alcune parole usatissime è al centro della puntata del nostro podcast gratuito di oggi. Su il Resto di Bologna , infatti, torna il mitico Roberto Serra– profesåur ed bulgnais nei corsi di Succede solo a Bologna – che ci guiderà fra cinni e muste . E poi il mitico caso di ’altro’ ("vuole altro?") che tanto fa sorridere, ma resta un po’ un mistero.

"Entriamo nel surreale – spiega Serra –. Non conosciamo l’origine di questa abitudine, è proprio qualcosa nato a Bologna, nell’italiano di Bologna. In dialetto, infatti, non si è mai detto àter . Chissà!".