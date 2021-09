Bologna, 19 settembre 2021 - Amici 21 di Maria nel ricordo di Michele Merlo, aka Mike Bird. La prima puntata della nuova stagione di Amici, la scuola più famosa della tv, regala momenti di grande commozione per l'omaggio a Michele Merlo, l’artista veneto morto a Bologna a soli 28 anni, a giugno scorso in seguito a una leucemia fulminante. In passato il ragazzo aveva preso parte proprio al talent di Maria De Filippi (era tra i 'bianchi' della sedicesima edizione) e anche a X Factor.

Durante il corso della puntata, la produzione, la redazione, Maria De Filippi e gli autori del programma rendono omaggio al cantautore con un emozionante ballo realizzato - dai ballerini professionisti del talent di Canale 5 - sulle note di 'Aquiloni', una delle canzoni di Merlo, mentre sullo sfondo passano le immagini del giovane ex allievo deceduto all’improvviso lasciando un grande vuoto. Emozione e commozione non solo tra i ballerini ma anche tra il pubblico e tra i professori del programma. "Grazie ragazzi" si limita a dire Queen Mary.

Il funerale di Michele Merlo, l'addio sulle note della sua canzone

Da segnalare, alcune novità tra gli insegnanti di Amici 21. Raimondo Todaro (che ha detto addio a 'Ballando con le stelle', condotto da Milly Carlucci) è il nuovo insegnante di ballo insieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Nella commissione di canto, confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ai due professori si aggiunge Lorella Cuccarini (al posto di Arisa), dopo aver occupato la cattedra di ballo nella scorsa edizione. Dal 20 settembre, dal lunedì al venerdì alle 16,10, torna su Canale 5 la striscia quotidiana del talent show ideato da Maria De Filippi.