Bologna, 18 maggio 2019 – Sorpresa a Ciao Darwin: Madre Natura è un Padre Natura bolognese. Nella nona puntata di ‘Ciao Darwin 8 – Terre Desolate’, condotto da Paolo Bonolis, a scendere la scalinata c’è il fisicato Filippo Melloni. Per la gioia del pubblico femminile, per la prima volta in questa edizione, il varietà di Canale 5 punta sulla bellezza selvaggia del 23enne di Bologna, studente in medicina e modello, appassionato di sport estremi.

L’affascinante ragazzo, dalla chioma ribelle, che ricorda un po’ l’attore Jason Momoa, è già conosciuto sul web: su Instagram ha 230mila follower (che cresceranno dopo la puntata dello show) ed è un fitness & fashion influencer molto seguito. “Mi sono sentito a mio agio però è un’esperienza nuova quindi magari un po’ di incertezza all'inizio c’era. Dopo ho preso un pochino più di confidenza” ammette Melloni in una video intervista Mediaset. Ma l’esperienza gli è piaciuta parecchio. “Dieci anni fa guardavo Ciao Darwin coi miei genitori, ridevo alle battute di Bonolis sul divano, al fianco di mia nonna” scrive il bolognese su Instagram postando una foto con gli ‘abiti’ di scena. E aggiunge: “Oggi ho avuto l’onore di stringere la mano a questi mostri sacri della televisione italiana. E non mi sembra reale”. Ma per il bolognese il mondo dello spettacolo non è la priorità. “Mi specializzerò in dermatologia” racconta ai microfoni Mediaset prima della puntata.

Il bolognese è il primo italiano a ricoprire il ruolo di ‘Padre Natura’ nella storia del programma. Prima di lui lo hanno fatto solo tre ragazzi, tutti stranieri: l’americano Garrick Wilson nella terza edizione, il brasiliano Pedro Perestrello nella quinta e il sudafricano Terrance Miguel Hay nella settima edizione.