Bologna, 14 novembre 2019 – Le sorelle Mihajlovic diventano esperte di look per ‘Tienda – Missione bellezza’, il nuovo programma tv di Real Time. Le figlie dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, dopo il debutto televisivo come naufraghe all’Isola dei famosi 2019, tornano sul piccolo schermo come ‘inviate di bellezza’.

Dal 14 novembre alle 21,10 su Real Time (canale 31) parte un nuovo format dal titolo ‘Tienda: Missione bellezza’, otto episodi da 30 minuti, curato da Gabriele Parpiglia con la supervisione dell’autrice Carlotta Micol Brignoli. Si tratta del racconto di otto donne che, inconsapevoli del loro fascino, chiedono aiuto per cambiare look a un team di esperti composto dall’imprenditore e fondatore di Coconuda Fabio Esposito (già visto a ‘Temptation Island Vip 2018'), dalla showgirl e ballerina Sabrina Ghio (è arrivata seconda ad ‘Amici’ 2004) e dalle giovani Viktorija e Virginia Mihajlovic.

Le sorelle avranno il compito di girare la Campania - che attraverso Napoli e dintorni si trasforma in una Hollywood a cielo aperto - per aiutare otto donne a ritrovare la loro armonia. A volte, per non piacersi, basta un piccolo difetto, un momento sbagliato, un chilo di troppo, il corpo che cambia o un vestito che non veste bene. Così le figlie del mister scendono in campo per rivoluzionare il look di queste donne, curandone lo stile, il make-up e l’immagine social.

“Non vedo l’ora di rivedermi in veste di inviata e non solo. Ho già iniziato a fare il countdown” scrive la mora Virginia su Instagram, mentre Viktorija, la sorella bionda – postando una foto di tutto il cast a Napoli durante le registrazioni del programma – ricorda l’esperienza così: “La sveglia puntata troppo presto. E poi subito trucco e parrucco. I nostri viaggi in macchina ripassando il copione. Le nostre mangiate interminabili, da veri napoletani...”.

I primi due episodi vanno in onda giovedì 14 novembre alle 21,10 su Real Time e in replica sabato 16 novembre alle 17,20. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).