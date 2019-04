Bologna, 16 aprile 2019 – Al Grande Fratello 2019 il bolognese Gianmarco Onestini è a rischio eliminazione. Al termine della seconda (lunghissima) puntata del reality di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso, il 22enne, originario di Castel San Pietro Terme, si è ritrovato invischiato nelle nomination e ora è al televoto. Le modalità per svolgere il rito delle nomination - secondo il comunicato ufficiale del Gf 16 – erano una sorta di lotta tra sessi: uomini contro uomini e donne contro donne. Così, lo studente di giurisprudenza all’Università di Bologna si è visto nominare da Gaetano Arena (che pensa di assomigliare a tutti gli attori belli i Hollywood) e da Cristian Imparato (l’ex bimbo prodigio di ‘Io canto’).

Due voti li hanno presi anche Enrico Contarin (il veneto plurilaureato), Serena Rutelli (la figlia adottiva del politico Francesco Rutelli e di Barbara Palombelli) e Ambra Lombardo (la professoressa di letterature e storia di un liceo milanese). I quattro concorrenti scopriranno il loro destino durante la terza puntata del reality, in onda lunedì 22 aprile su Canale 5. Intanto il bolognese ha una settimana a disposizione per farsi conoscere meglio dal pubblico da casa: fino a questo momento il fratello minore di Luca Onestini è apparso un po’ in ombra.

È un tipo sportivo - pratica nuoto, tennis, basket, calcio, sci, vela ed Mma –, grande appassionato di viaggi, suona la chitarra e l’ukulele. L’aspirante web influencer ha un carattere conciliante e non ama le discussioni (al momento, infatti, è sempre stato lontano dai vari litigi). Il bolognese sogna di partecipare al Grande Fratello da quando è entrato nella Casa del Gf Vip 2 per fare una sorpresa al fratello e raccontargli cosa stava combinando l’allora fidanzata Soleil Sorgè. Più volte ha ribadito di avere un legame molto forte con la famiglia e, in particolare, con il fratello. E proprio Luca – insieme alla fidanzata Ivana Mrazova – ha lanciato un appello social: “Salviamo Gimbo!”. L’ex tronista, tramite le storie di Instagram, sta mobilitando i fan per salvare il fratello dal televoto e farlo restare nella Casa.