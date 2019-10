Bologna, 18 ottobre 2019 – Gianni Morandi torna a indossare il camice bianco del medico Pietro Sereni nella fiction ‘L’Isola di Pietro 3’. Su Canale 5 da questa sera (18 ottobre) torna la terza stagione della serie ambientata nello splendido scenario dell’Isola di San Pietro nel sud della Sardegna, che vede protagonista Gianni Morandi. La fiction si articola in 12 episodi da 50 minuti per sei prime serate.

Il cantante di Monghidoro interpreta Pietro Sereni, pediatra dell’ospedale di Carloforte, un medico professionale ed empatico, attento non solo alla salute dei suoi pazienti ma anche alle loro vicende umane. Anche in questa terza stagione, il personaggio dell’artista bolognese dovrà ‘curare’ i suoi cari, vale a dire la figlia Elena (Chiara Baschetti) e la nipote Caterina (Alma Noce), reduci da un grave lutto. Per la famiglia Sereni sono in serbo tante novità sentimentali e lavorative, a partire dall’arrivo del nuovo vicequestore aggiunto, Valerio Ruggeri (interpretato da Francesco Arca), che sembra nascondere un segreto. Pietro-Morandi farà la sua conoscenza dopo il ritrovamento di una neonata abbandonata in un cantiere navale. Il dottore porterà in ospedale la piccola per curarla e scatteranno ricerche per risalire alla madre.

Inizierà un’indagine complessa che coinvolgerà un gruppo di adolescenti molto cari a Pietro che, ancora una volta, si ritroverà a supportare i suoi giovani pazienti, sostenendoli nel fare la cosa giusta. Nel frattempo Elena e Caterina saranno alle prese con nuove vicende sentimentali che porteranno scompiglio nelle loro vite, costringendole a ripensare alle scelte fatte, e che causeranno un forte conflitto tra madre e figlia. Anche in questa terza stagione, Pietro, con la sua grande umanità, dovrà riuscire a tenere unite le persone che ama di più, cioè la sua famiglia. Ce la farà? Il finale è tutto da scoprire perché come annuncia Morandi, via Instagram, "stiamo girando un secondo finale, deve essere una sorpresa...".

