Finali di partita in crescendo. E condizione atletica brillante anche in quelli che fin qui erano rimasti ai margini: su tutti, il Moro e il Sansone ammirati alla Dacia Arena. Sarà mai che Motta durante la sosta ha rifatto la preparazione? Le cose stanno esattamente così. Approfittando del lungo stop del campionato per via dei Mondiali Thiago a Casteldebole ha intensificato i ritmi, facendo della seduta doppia quasi una regola. A chi nei primi giorni della sua avventura gli chiedeva che squadra avesse ereditato, dal punto di vista atletico, dal predecessore Mihajlovic, Motta ha sempre parlato di "un Bologna bene allenato": ma evidentemente non a sufficienza per consentirgli di applicare il suo calcio.

Da qui l’idea di spremere il gruppo nelle prime due settimane di lavoro, inaugurate a fine novembre. E di allentare i ritmi mano a mano che si avvicinavano le gare vere. Morale: nonostante gli infortuni (che a volte sono un prezzo, calcolato, da pagare ai ritmi intensi) oggi il Bologna corre fino al 95 - vedi Ferguson (foto) -’ e non conosce black-out o crampi in coda alle partite.