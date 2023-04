Bologna, 10 colli 2023 oggi: strade chiuse, percorso e altimetrie

Bologna, 30 aprile 2023 - Da sempre la Granfondo Dieci Colli è uno degli appuntamenti classici e competitivi di chiunque ami il ciclismo, contando sempre migliaia di partenti che durante la giornata pedaleranno sui colli scoprendone l’impresa atletica ma anche la bellezza dei luoghi toccati. Domenica 30 aprile, dunque, un vero enorme esercito di pedalatori sarà dunque al via della 37^ edizione della Granfondo Dieci Colli - Gran Premio Assicoop Bologna Metropolitana, che prevede due distinti percorsi e per questo, vi sarà una importante mole di deviazioni stradali per mantenere i ciclisti in sicurezza.

Le strade interessate dal passaggio della Dieci Colli saranno chiuse e di conseguenze vi saranno modifiche fino al primo pomeriggio anche per quanto riguarda le vie che vi si immettono.

Partenza e arrivo saranno nei pressi del Centro Commerciale ViaLarga di Bologna, nuovo cuore della manifestazione, dove sarà attivo già da sabato il “Villaggio Dieci Colli” e due, i percorsi per questo storico appuntamento del calendario delle granfondo cicloamatoriali italiane.

Percorso medio e strade chiuse

DIeci Colli - medio planimetria

Sarà di 104 km con 4 salite da affrontare per un totale di 1318 metri di dislivello . La gara comincerà al Centro Commerciale alle 8 e toccherà l’ingresso del comune di Castenaso (8:09), Madonna di Castenaso (8:15), Sp 31 bivio prima di Ponte Rizzoli (8:25), Rotonda Tolara di Sopra (8:30), Settefonti (8:39), Mercatale (8:45), Noce (8:48), Ca' di Bazzone a destra dopo semaforo per via Cà di Gennaro (8:54), Incrocio da via Ca' di Gennaro con via Monte delle Formiche (9:00), Zena a sinistra per Ca' di Lavacchio (9:04), Bivio per Barbarolo si sale verso Torre Arabella a sinistra (9:11), Via Torre Arabella bivio verso Ponte di Cassano via Cereto (9:15), Quinzano bivio dei percorsi mantenendo la sinistra per SP 22 (9:22), S. Benedetto del Querceto ricongiungimento con percorso lungo (9:25), Bisano (9:29), Ponte di Cassano (9:33), Savazza (9:35), Monterenzio (9:39), Ca' di Bazzone (9:43), Mercatale (9:51), Settefonti (9:56), Rotonda Tolara di Sopra (10:05), Ponte Rizzoli (11:45), Madonna di Castenaso (19:15), Ingresso Castenaso (10:24), Arrivo in via Larga alle 10:36 per chi avrà pedalato ad una media sostenuta dei 40 km/h mentre i più lenti potrebbero arrivare attorno alle 13.30

Percorso lungo e strade chiuse

DIeci Colli - lungo planimetria

Sarà di 195.94 km caratterizzati da 6 salite importanti da affrontare per un totale di 2272 metri di dislivello. La gara comincerà al Centro Commerciale alle 8 e si partirà tutti insieme perché la prima parte sarà la stessa che affronteranno poi anche i cicloamatori che sceglieranno il percorso medio. La corsa transiterà all’ingresso comune Castenaso (8:09), Madonna di Castenaso (8:15), Sp 31 bivio prima di Ponte Rizzoli (8:26), Rotonda Tolara di sopra (8:32), Settefonti (8:41), Mercatale (8:48), Noce (8:51), Ca' di Bazzone a destra dopo semaforo per via Ca' di Gennaro (8:57), Incrocio da via Ca' di Gennaro con via Monte delle Formiche (9:02), Zena a sinistra per Ca' di Lavacchio (9:07), Bivio per Barbarolo si sale verso Torre arabella a sx (9:14), Via torre Arabella bivio verso Ponte di Cassano via Cereto (9:18).

A Quinzano ci darà il bivio dei percorsi con il lungo che proseguirà a destra su sp22 (9:26) poi Ingresso a Loiano, fine salita da Quinzano Sp 22 all’incrocio con via Nazionale e proseguire dritto (9:34) passando per Bibulano SP 59 (9:39), fine discesa incrocio SP 59 con fondovalle ponte per Monzuno a sinistra (9:43), Val di Savena Chiesa di S. Andrea (9:52), Incrocio fondovalle Savena via Savena Mulino della Valle a sinistra verso Fradusto (9:55), ingresso comune Monghidoro (10:03), rotonda incrocio Ca' del Costa dritto verso il passo (10.08), Passo della Raticosa (10:14), incrocio con via Piancaldolese SP 58 SP 121 mantenendo la sinistra (10:17), Frassineta (10:27), Incrocio a sinistra con via Campeggio (10:30). A S Benedetto del Querceto vi sarà il ricongiungimento con il percorso medio (10:38) dove tutti di dirigeranno verso Bisano (10:42), Ponte di Cassano (10:46), Savazza (10:47), Monterenzio (10:51), Ca di Bazzone (10:56), Mercatale (11:04), Settefonti (11:11), Rotonda Tolara di Sopra (11:22), Ponte Rizzoli (11:28), Madonna di Castenaso (11:35), ingresso Castenaso (11:39). L’arrivo su via Larga è previsto tra le 11:52 e le 13.18