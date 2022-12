A Calderara la ’Sette chilometri di San Silvestro’

Sette chilometri di corsa – la seconda edizione della Sette chilometri di San Silvestro – a Calderara per salutare il 2022 e mantenere i muscoli ben caldi per iniziare il nuovo anno. Iniziativa organizzata dalla Podistica Lippo Calderara patrocinata dal Comune di Calderara omologata dall’Uisp e comitato di coordinamento podistico in programma alle 9,30 con partenza e arrivo dal centro Pederzini. Già 150 il numero degli iscritti. Tra gli uomini fari puntati su Simone Romagnoli (Castelfranco), Gabriele Ruscelli (Lolli Auto), Riccardo Pagani (Gaddese). Tra le donne Fiorenza Pierli (Scandianese), Francesca Cocchi (Corradini Rubiera), Rita Bazzani (TriiRon). "Sarà una edizione speciale – dice Alberto Massimi, presidente della società organizzatrice –. Abbiamo voluto dedicare questa gara alla memoria di Gianfranco Gozzi".