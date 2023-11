A Castel San Pietro una passerella di campioni

Un premio speciale per Giancarlo Galimberti - la targa d’onore d’oro - per i 53 anni di vita spesi a favore del mondo dei canestri (nella foto da sinistra Antonio Galli, Giancarlo Galimberti e Gianni Petrucci, foto Fip Emilia-Romagna). Passerella di campioni e di stelle nel Salone delle Terme di Castel San Pietro che ospita le premiazioni di chi si è distinto nel mondo del basket. Ci sono, oltre al padrone di casa, Antonio Galli, il numero uno della Fip, Gianni Petrucci. E ancora il presidente del Coni regionale Andrea Dondi, il massimo dirigente della Fortitudo Stefano Tedeschi, Giuseppe Sermasi della Virtus e Luigi Lamonica, commissioner del comitato italiano arbitri.

In totale 51 riconoscimenti, la metà dei quali hanno preso la strada delle Due Torri. Oltre a Galimberti da segnalare i premi per i campioni regionali Castel Spt 2010 (3x3 under 18 maschile); Scuola Samoggia 1999 (3x3 under 18 donne; under 19 donne); Bsl San Lazzaro (under 13 donne, under 13 élite; under 14 élite; under 15 donne); FuturVirtus (under 13 Silver); Virtus (under 15 Eccellenza, Supercoppa 2023); Peperoncino Libertas Bk (under 17 donne); Centro Minibasket Ozzano Cmo (under 19 Gold, promossa in C unica); Vis Persiceto (under 20 Silver); Stars (promossa in Dr2); San Mamolo 2000 (promossa in Dr2); Pgs Smile (promossa in Dr2); Bianconeriba (promossa in Dr1); Olimpia Castello (promossa in B Interregionale); Bologna Basket 2016 (promossa in B Interregionale).

E, a livello individuale: Beatrice Cerè (miglior promessa donne), Matteo Accorsi (miglior promessa uomini), Marco Castaldi (miglior giovane allenatore), Riccardo Rossi (premio stampa Fip-Ussi), Mattia Forconi (miglior giovane arbitro) e Dania Maffezzoli (miglior giovane ufficiale di campo).