A centrocampo fiducia all’olandese Schouten

Toh, tra i convocati c’è Vignato. L’ultima volta era successo il 12 novembre col Sassuolo, prima della sosta. Segno che il ragazzo si è messo alle spalle il piccolo infortunio e che, soprattutto, potrebbe non fare le valigie. In tema di formazione Motta dovrebbe confermare in blocco la difesa vista con la Cremonese, ovvero Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis, ma a centrocampo potrebbe ridare una maglia da titolare a Schouten, panchinando Moro.

"Il giorno prima della Cremonese Jerdy aveva la febbre, sennò avrebbe giocato lui – ha rivelato ieri Thiago –. Ma adesso lo vedo molto bene".

In attacco la terza maglia da titolare, a fianco di Zirkzee e Orsolini, se la giocano Soriano e Aebischer. Barrow dovrebbe accomodarsi in panchina.