A Matteo Mazzoli il trofeo ’Gigolf’, Lorenzini show al Casalunga

Un intenso fine settimana ha interessato il Golf Bologna dove erano in programma due appuntamenti. Sabato 11 marzo il via con il Trofeo BVL che ha richiamato oltre 70 golfisti scesi in campo a coppie. Achille Sassoli de Bianchi e Nardo Pagani sono stati i mattatori della giornata pareggiando il par del percorso, 72 colpi, e vincendo la gara. Nella categoria netta avvincente battaglia con le prime tre coppie appaiate a quota 42 punti. Hanno prevalso Gino Bedogni e Andrea Anderlini che hanno preceduto Stefano Campagna e Luca Manzini. Hanno completato il podio Andrea Boiani con Tiziano Pacetti mentre Matteo Fiori e Stefano Beltrami (40) sono risultati la miglior coppia senior. Domenica Matteo Mazzoli, seppur senza brillare, è stato il migliore nel Trofeo Gigolf vinto con 80 colpi. Marco Franceschini (34), Claudio Salvati (39) e Stefano Pasini (38) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Tempo di finali a Casalunga dove domenica era in programma una tappa del circuito Absolute Travel – Dubai, che premierà i migliori con un viaggio da sogni nell’Emirato. Gianluca Lorenzini ha vinto la gara con 80 colpi. Antonino Lomascolo (35), Ottavio Lazzarato (39) e Gabriele Pezzoli (39) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Matteo Mingardi (34), Gerardo Franceschini (39) e Elena Cevolani (39). Domenica all’insegna del divertimento al Golf Molino del Pero con la Winter Louisiana giocata con formula a coppie. Daniele Macchelli e Matteo Iurlo hanno tenuto fede al pronostico che li vedeva favoriti al via. Si sono imposti con un giro in 61 colpi. Nella categoria netta vittoria per Simona Giorgini e Andrea Antonelli (46).

Andrea Ronchi