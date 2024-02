A PALAZZO VASSE’ PIETRAMELLARA FINO A DOMENICA. ’Rebirth’ di Malisa Catalani apre con il pienone. Alla mostra tante ex stelle, da Nesta a Signori La mostra "Rebirth" presenta le sculture di Malisa Catalani, nota come Malisarts, presso il Palazzo Vassè Pietramellara a Bologna. L'evento ha attirato personalità del mondo dell'arte e dello sport. L'esposizione è aperta fino a domenica, con orario prolungato domani per la Notte Bianca dell'Arte.