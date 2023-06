A San Antonio è già "Wembamania"

Gli Spurs hanno appena annunciato la loro prima scelta al draft 2023 e davanti al negozio di San Antonio che vende la maglietta numero 1 di Victor Wembanyama si è già formata una lunga fila. Attesa da mesi, nella notte italiana l’onda lunga della ‘Wembamania’ si è abbattuta sul basket professionistico nordamericano, quando il talento francese nato a Le Chesnay - 19 anni, 2,24 metri in altezza per una apertura di braccia pari a 243 cm - è salito sul podio del Barclays Center di Brooklyn, stringendo la mano al commissario Nba, Adam Silver. ‘Wemby’, proveniente dalla squadra parigina Metropolitans 92 con la quale ha perso la finale per il titolo francese, arriva negli Usa con tanta responsabilità. Secondo gli esperti ha le potenzialità fisiche e tecniche per diventare il nuovo faro del basket mondiale dai tempi di LeBron James.