A1 donne, la Virtus di Ticchi è da dieci e lode

GEAS

53

VIRTUS BOLOGNA

71

GEAS : Dotto 6, Moore 13, Panzera 11, Gorini 5, Begic 4, Arturi 3, Bestagno 2, Trucco 2, Holmes 5, Tava 2, Resemini ne. All. Zanotti.

SEGAFREDO BOLOGNA: Dojkic 5, Laksa 11, Zandalasini 11, Cinili 3, Rupert 16, Del Pero, Pasa 5, Barberis 3, Andrè 8, Orsili 9, Parker ne. All. Ticchi.

Arbitri: Giovannetti, Mottola, Mura.

Note: parziali 15-25, 24-50, 36-60.

Tutto facile per la Virtus che passa anche in casa dell’insidiosa Geas e infila la decima vittoria consecutiva. Le bianconere ci mettono davvero pochi minuti a prendere le misure alla padrone di casa, ma poi prendono in mano la sfida e conquistano altri due punti che la tengono ad un passo dalla capolista Schio.