A1 donne Più forte delle assenze la V nera piega Faenza grazie alle prove di Rupert e Pasa

VIRTUS

67

FAENZA

54

SEGAFREDO : Del Pero, Pasa 18, Rupert 14, Barberis, Dojkic, Andrè 10, Zandalasini, Orsili, Parker 9, Laksa 6, Cinili 10. All. Ticchi.

FAENZA: Franceschelli 2, Kunaiyi 21, Moroni 4, Cupido 6, Policari, Georgieva, Hinriksdottir 10, Baldi 4, Egwoh, Davis 2, Campisano 5. All. Ballardini.

Arbitri: Terranova, Caruso, Picchi.

Note: parziali 14-20, 35-31, 50-41.

di Filippo Mazzoni

Undicesima vittoria consecutiva per la Virtus che batte Faenza e continua la sua marcia. Primo quarto in affanno con Faenza in grado di lottare, tenere la testa del match e dimostrarsi osso duro. La sfida cambia nella seconda frazione di gioco, quando la formazione di Ticchi, priva di Dojkic e con Zandalasini a referto ad onor di firma, riesce a chiudere lo spazio sottocanestro trovando in Pasa la stoccatrice che decide. Ribaltata la situazione prima dell’intervallo, Cinili e compagne allungano nella ripresa.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita ostica e fisica – sottolinea Ticchi –. Noi con qualche defezione abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo. Il morale alto ci da tanta fiducia".

Domani la Virtus è attesa dall’ultima partita di Eurolega a Praga. "Faremo molta fatica, ma puntiamo a recuperare le nostre assenze, perché al completo possiamo competere anche fuori casa in partite difficili".

Le altre gare: San Giovanni Valdarno-Venezia 48-79; Sassari-Ragusa 71-68; Brixia-Moncalieri 64-69; Crema-San Martino 84-77; Schio-Campobasso 65-62; Lucca-Geas Sesto San Giovanni 54-61.

La classifica: Schio 42; Virtus Bologna 38; Venezia 36; Sassari 32; Geas Sesto San Giovanni 26; Ragusa e Campobasso 22; San Martino di Lupari e Crema 16; Moncalieri 14; Faenza 12; Lucca 8; Valdarno 6; Brixia 4.