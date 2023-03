Abass cresce e dà sostanza

Mannion 6 (in 3’ 01 da tre, un assist). Gioca pochissimo, ma ha il tempo di confezionare un assist per Jaiteh.

Belinelli 5 (in 13’ 02 da due, 03 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, una recuperata). Finisce la gara a bocca asciutta e questo è un peccato capitale per chi è un terminale offensivo.

Pajola 6,5 (in 18’ 34 da due, 12 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, 3 assist). Dirige i compagni con grande autorità, dimostrando di essere uno che impara in fretta e che è pure capace di giocare sul dolore vista la sua caviglia sinistra ammaccata.

Bako 6 (in 18’ 44 ai liberi, una persa, una recuperata, 2 assist). Benino, ma nulla di più.

Jaiteh 6 (in 21’ 57 da due, 46 ai liberi, 4 rimbalzi). A vedere le cifre diresti che ha fatto una buona gara, ma in campo è anche autore di dormite colossali.

Hackett 6 (in 19’ 02 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 2 perse, una recuperata, 4 assist). Anche lui non è del tutto in ordine fisicamente e lo si vede nel modo in cui spende i falli.

Mickey 6,5 (in 27’ 34 da due, 13 da tre, 44 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Presente a rimbalzo, senza Shengelia avrebbe dovuto dare equilibrio ai compagni e, invece, si accontenta di essere un comprimario.

Weems sv (in 3’).

Ojeleye 6,5 (in 30’ 57 da due, 02 da tre, 35 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa). Tanto per non farsi mancare nulla anche lui fa registrare un nuovo infortunio muscolare alla zona addominale durante la partita. Definire questa stagione scalognata sia per lui che per la squadra è dire poco.

Teodosic 6 (in 29’ 11 da due, 35 da tre, 01 ai liberi, 2 rimbalzi, 8 perse, 12 assist). Tanti assist, ma anche tante palle perse. Inizia da leader e poi un po’ si perde anche a causa di alcune difese non propriamente morbide.

Abass 6,5 (in 21’ 23 da due, 23 da tre, una persa, una recuperata). Tanta sostanza sia in difesa che in attacco. Sta facendo la differenza a dimostrazione di come poteva essere la stagione se ci fosse stato fin dall’inizio.

