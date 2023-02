Abass e Teodosic: la Virtus può esultare

Virtus Bologna

88

Baskonia Vitoria

83

SEGAFREDO : Hackett 9, Teodosic 17, Abass 10, Ojeleye 5, Jaiteh 5, Mickey 2, Belinelli 15, Lundberg 6, Shengelia 12, Pajola 3, Bako 4, Weems ne. All. Scariolo.

BASKONIA VITORIA: Thompson 15, Howard 10, Hommes 15, Giedraitis 25, Enoch, Marinkovic 4, Kotsar 4, Heidegger, Costello 7, Kurucs, Raieste, Diez 3. All. Penarroya.

Arbitri: Latisevs, Di Fallah, Majkic.

Note: parziali 16-19, 44-41, 68-62.

Comincia benissimo la Virtus con un 9-0 che i bianconeri vorrebbero ampliare. Ma si spengono le luci della Segafredo Arena, il gioco si interrompe e il Baskonia ne approfitt per scappare fino al 13-19. Potrebbe crollare la Virtus che, al contrario, si concentra in difesa – Abass come stopper su Howard – e pian piano rientra. E nel finale sono Abass e Teodosic con una tripla a fare la differenza. Non riesce però a a ribaltare la differenza canestri dopo il ko di andata.