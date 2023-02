Abass e una voglia di Virtus a qualsiasi costo

di Massimo Selleri

"Grazie alla squadra". Al termine di una partita che ha segnato l’inizio della sua seconda vita cestistica, il primo pensiero di Awudu Abass va a Sergio Scariolo e ai compagni che in questi 17 mesi lo hanno sempre sostenuto. Una riconoscenza ricambiata perché senza i suoi 10 punti e il suo fisico in difesa difficilmente venerdì sera la Segafredo avrebbe battuto il Baskonia e adesso saremmo qui a parlare di una Virtus lontanissima dai playoff di Eurolega. Che i giocatori bianconeri attribuissero ad Abi doti quasi identiche a quelle della persona ideale con cui condividere la maglia lo si era già capito il 29 gennaio scorso quando c’è stato il suo ritorno in campo durante una partita ufficiale. La gara era quella casalinga contro Verona e al suo ingresso è partito un applauso da parte di tutta la squadra per una acclamazione contagiosa che ha poi coinvolto tutti gli spettatori dell’Arena. Da lì in poi è stato un costante crescendo e dopo circa un mese di rodaggio Scariolo lo ha fatto partire il quintetto.

Il tecnico ha spesso ricordato quanto la sua assenza avesse un peso importante nelle sue scelte e chi pensava che le sue fossero parole di circostanza si è dovuto ricredere con un po’ di rammarico. Viene da chiedersi come sarebbe finita la finale di Coppa Italia contro Brescia se lui fosse già stato così pronto e se le sue lunghe manone avessero difeso su Amedeo della Valle, ma siccome la storia non si fa né con i sé né con i ma adesso si può guardare solo al futuro e con un altro anno di contratto il matrimonio tra lui e la Virtus è destinato ad andare avanti con reciproca soddisfazione. Sarà lui il primo e vero acquisto del club per la prossima stagione avendo scelto Bologna come sua seconda casa.

Del resto nei 16 mesi caratterizzati da due lunghi infortuni al ginocchio destro e dalla successiva riabilitazione si è pure pagato uno staff di professionisti che hanno integrato il loro lavoro con quelli della Segafredo, il tutto non tanto per accelerare i tempi del suo rientro quanto per essere davvero pronto nel momento dei suo ritorno in modo tale da pesare il meno possibile sul gioco dei compagni. Una attenzione verso gli altri che ha imparata in famiglia con i genitori, padre ghanese e madre nigeriana, che gli hanno insegnato ad avere rispetto per tutte le persone, anche quelle ti hanno fatto del male, a dire sempre la verità e ad avere fede, mentre osservando il Ramadan è arrivato alla conclusione che dopo un giorno in cui patisci la fame e la sete anche un semplice frutto è una benedizione. Con questo spirito non ha avuto problemi a cedere la maglia numero 3 a Marco Belinelli quando nel novembre del 2020 l’attuale capitano bianconero tornò in Virtus. Nato a Como lo scorso 27 gennaio ha compiuto 30 anni, è sposato con Anna ed è padre di Maya Alicia e senza tanti proclami fa del suo quotidiano ha fatto una testimonianza di come si combatte veramente il razzismo: scrollando le spalle davanti all’ignoranza.