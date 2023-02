Abass si rende utile, Weems ok

Mannion 6 (in 18’ 14 da due, 34 da tre, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 4 assist) Parte forte poi si raffredda. Alla fine viene fermato per un fastidio ad un ginocchio.

Pajola 5.5 (in 21’ 01 da due, 02 da tre, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist) In difesa tiene il giusto e in attacco è parecchio spuntato. Anche lui probabilmente ha bisogno di rifiatare.

Bako 6 (in 18’ 15 da due, 22 ai liberi, 7 rimbalzi, una recuperata, un assist) Presente a rimbalzo, non così preciso in attacco e come sempre l’idea che possa dare molto più.

Jaiteh 6.5 (in 22’ 610 da due, 15 ai liberi, 11 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist) Una prova contro una squadra che non ha tra i diretti avversari qualcuno che lo possa realmente contenere.

Lundberg 5 (in 14’ 14 da due, 04 da tre, una recuperata) Si vede che è ancora indietro. Conferma l’impresssione di essere un giocatore che quando esce dalla forma ideale poi fa parecchia fatica a rientrarci.

Hackett 6.5 (in 22’ 12 da due, 15 da tre, 23 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 3 assist) Tiene in difesa contro Andrea Cinciarini, un avversario che conosce molto bene. Tolto dai giochi il "Cincia" Reggio Emilia non ha più denti per azzannare.

Mickey 6 (in 21’ 23 a due, 24 da tre, 6 rimbalzi, 2 perse) Parte bene e poi si perde commettendo falli sciocchi.

Weems 6.5 (in 28’ 37 da due, 02 da tre, 66 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperate) Le cifre dicono che abbia sparacchiato dal campo essendo comunque perfetto dalla lunetta. C’è un buon lavoro in difesa e a rimbalzo.

Teodisic 6.5 (in 24’ 02 da due, 35 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 4 assist) Non gioca la partita del campione, ma si cala nella parte facendo anche vedere una maggiore applicazione in difesa. Si vede che la pesante influenza gli ha tolto qualcosa dal punto di vista della brillantezza.

Abass 6 (in 12’ 11 da due, 02 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa) Contiene la comprensibile voglia di spaccare il mondo e trova il modo di rendersi utile senza strafare. Ci vuole tanta pazienza, la stessa che ha avuto in questi mesi di assenza.

Massimo Selleri