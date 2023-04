Abbati, un terzo posto che vale doppio Bene anche Maestrelli

Terzo posto finale per Luca Abbati, classe 2002, uno dei migliori talenti italiani della società di Pier Francesco Zizzi, la Alto Reno 20.20.

Su una pista che gli atleti di Zizzi tradizionalmente soffrono, Luca Abbati conquista comunque il podio alle spalle di Lorenzo Sommariva e Matteo Menconi, ambedue atleti di nazionale A di Coppa del Mondo.

"Per Luca – dice il suo maestro – è un ottimo risultato". Tecla Maestrelli categoria primo anno allievi 2009 chiude al sesto posto e anche questo risultato fa ben sperare in quanto si tratta della più giovane della categoria. In Coppa Italia per Tecla ance un quinto posto in classifica generale. Per Tommaso Fonte (2004) e Davide Di Piazza (2009), due dodicesimi posti.

Forse si poteva fare meglio, ma il cross è così correndo in quattro in pista ci sono molte variabili e quest’anno i ragazzi dell’Alto Reno hanno sofferto la mancanza di allenamento per un innevamento tardivo nell’Appennino.

Tommaso chiude la Coppa Italia come ottavo, Andrea pozzi (2004) come nono. Davide Di Piazza punta di diamante della categoria allievi primo anno è ottavo nella classifica generale.