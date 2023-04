Abbio: "La Virtus merita di stare in Eurolega"

di Alessandro Gallo

Domani la sfida a Valencia. Che sulla carta per la Virtus vale poco. Ma Alessandro Abbio, cuore bianconero, spinge la squadra. Sperando che, oltre che sul campo, la società possa vincere sul piano politico e ottenere una licenza di Eurolega anche per l’anno prossimo.

Abbio, lei era capitano della Virtus e nel 2002...

"Feci le valigie per trasferirmi proprio a Valencia".

Come lavorano in Spagna?

"Si vedeva già allora che avevano obiettivi importanti. Mi sono tolto qualche soddisfazione. Stanno costruendo un palazzetto ancora più grande".

Si può dire che lei abbia contribuito ad accelerare il processo di crescita del Valencia?

"Non tocca a me dirlo. Ma qualcosina ho fatto".

A proposito di Eurolega e di aver fatto qualcosina, ricorda chi è l’ultimo italiano ad aver alzato al cielo il trofeo per una squadra italiana?

"Certo che lo ricordo".

Perché era lei.

"Già, era il maggio del 2001. Sono trascorsi quasi 22 anni. Non mi sembra vero".

Quando rivedremo un’italiana ai vertici?

"Quest’anno sicuramente no".

Cosa è mancato alla Virtus per raggiungere i playoff?

"Credo che la squadra abbia pagato dazio con gli infortuni. Abass era fuori all’inizio ed è ko ora. Cordinier è out da quasi due mesi. Poi ci sono l’età di Belinelli, che sta facendo cose eccezionali. E quella del professore, ovvero Teodosic".

Cosa aggiungerebbe?

"Magari un po’ più di fisicità e atletismo. E un altro tiratore afffidabile dalla lunga distanza. Com’è Baron per Milano. Comunque...".

Dica.

"C’è poco da fare, o meglio, da dire. Questa competizione europea toglie un sacco di energie. Lo abbiamo visto anche domenica".

In che senso?

"Beh, Milano e Virtus arrivavano da un doppio impegno e tanta fatica accumulata. L’Olimpia ha perso in casa, contro Venezia. La Virtus è caduta a Trieste".

Sottovalutati gli avversari?

"Macché, proprio stanchezza. E’ vero che entrambe sono attrezzate con organici lunghi. Ma, come abbiamo detto, tutte e due devono fare i conti con gli infortuni. E non è semplice".

Ma la Virtus in Eurolega?

"Poche storie. Anzi, grazie alla sua storia la Virtus merita di restarci. Vedo che presto sorgerà il palazzetto nuovo. La società sta facendo bene. Ci sono impianti sempre più grandi. Anche se mi pare che in Francia, tra il principato e Villeurbanne...".

Cosa fa Abbio oggi?

"Ho rinnovato il tesserino ad allenatore. Però mi sono fermato. Sto cercando di creare un’azienda agricola, qua, nel Bolognese. Sto pensando anche a un Bed&Breakfast. Vediamo. D’estate torno a parlare di basket con il camp che faccio al Sestriere. Era un’idea di Gianni Asti, che mi fece esordire in serie A. Portiamo avanti quell’idea".

Diamo un’occhiata al campionato?

"Facciamolo".

Favorite?

"Ovvio, Milano e Virtus. Ma attenzione".

A chi?

"Tortona è una squadra solida. Brindisi, così come Venezia, si sta riprendendo. E poi non dimentichiamo la Coppa Italia. Con Brescia che è stata capace di battere prima Milano e poi la Virtus".

In una serie lunga, come i playoff...

"Sono d’accordo. I valori di Milano e Virtus, sulla carta, e non solo sulla carta, sono superiori".

Quindi lo scudetto a chi?

"Difficile dirlo ora. La Virtus ha tanti infortunati. Voglio vederla al completo. Così come Milano. Anche se...".

Anche se?

"Anche se non posso non pensare a Teodosic. Milos è uno che cambia gli equilibri in campo".