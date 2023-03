Accordo con Kama Sport Dati, gps e software per migliorare il lavoro

Il Bologna potenzia il rapporto tecnologico grazie alla partnership con Kama Sport. Che il calcio sia sempre più una scienza, seppur inesatta, è un dato di fatto: Gps, video, dati, caratteristiche e potenziale dei calciatori sono sempre espressi in numeri da raccogliere ed analizzare; da qui il rapporto con il nuovo partner, un riferimento nello sviluppo di software e data science legate al calcio, per centralizzare le informazioni raccolte tra prima squadra, settore giovanile e scouting. "Così - spiega l’ad rossoblù Fenucci - potremo integrare le diverse funzionalità e i dati in un’unica piattaforma, ottimizzando così l’efficienza e la qualità del lavoro di ogni dipartimento del club".