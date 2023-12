Achille e una notte indimenticabile: "Ora voglio solo pensare al futuro"

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega, la Virtus torna alla vittoria con una prestazione solita e convincente. "Era una risposta che volevamo – spiega il tecnico bianconero Luca Banchi –, ma ora guardiamo a questa settimana, che sarà durissima, contro tre tra le migliori compagini d’Europa. Ci arriviamo con la voglia di stupire, consci della nostra identità, sapendo che non possiamo prescindere dagli sforzi difensivi e dal giocare insieme. Un pensiero importante va ad Achille e al suo rientro. In allenamento ha portato voglia, energia e ottimismo. Sono arrivati anche 5 punti che la squadra ha voluto celebrare nel modo giusto. Ha affrontato un momento di grande stress con grande serietà, e ha ricevuto moltissimo affetto ovunque siamo andati. Ora cerchiamo di portarlo in condizione il più velocemente possibile, ci sono grandi aspettative". Polonara racconta in sintesi le emozioni che ha vissuto tornando in campo. "Sono stati due mesi molto lunghi e pesanti – racconta il lungo anconetano – e adesso sono felice di essere tornato. D’ora in poi non voglio più pensare al passato e spero di non avere più problemi di salute. Voglio solo pensare al fatto che ci attende una settimana tosta con due partite in casa e domenica a Milano. Cercheremo di essere pronti, per ora ci godiamo questa prestazione".

m. s.