Achille Polonara alla Dinamo Sassari: “Felice e onorato di tornare a casa”

Bologna, 22 agosto 2025 – “Un potenziale innesto di grande spessore per Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare il raggiungimento di un’intesa con Achille Polonara”. Il lancio ufficiale della società conferma la raggiunta intesa tra il club sardo e l’ex giocatore della Virtus. Una volta che le condizioni glielo consentano, Polonara ritorna in biancoblù, ritrovando Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna.

La Virtus aveva proposto a Polonara un contratto per l’area scouting, lui invece ha preferito attendere un’offerta che prevedesse un suo ritorno in campo, quello proposto dal Sassari. Ora la speranza di tutti è di rivedere prima possibile Achille in campo.

Achille Polonara alla Dinamo Sassari: è ufficiale

Il ritorno

L’intesa è la conferma del legame profondo che unisce Achi alla Dinamo Sassari. Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell’atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale. Determinante, nel dialogo tra le parti, è stato il rapporto personale instaurato nel tempo con il presidente Stefano Sardara e l'amministratore delegato Francesco Sardara, nonché il lavoro silenzioso e costante del direttore generale Jack Devecchi.

"Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a ‘casa’ - ha sottolineato Polonara - Ringrazio per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni! Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti presto!"

Per la società le parole sono dell’ad Francesco Sardara: “Siamo felici di comunicare il raggiungimento di un’intesa per il ritorno di Achille, un eccezionale atleta e un amico prezioso, il cui attaccamento alla Sardegna, alla città e alla Dinamo ha sempre rappresentato un esempio per tutti noi. Achil le no n è soltan to un giocatore di tale nto, ma anche un simbolo dei valori e dell’orgoglio che la nostra terra e i nostri giganti cercano di trasmettere quotidianamente. Sono sicuro che in questo momento estremamente delicato della sua vita l’abbraccio dei nostri tifosi e della Sardegna possano farlo sentire a casa. Ben tornato, Achille. Non vediamo l’ora di rivederti in campo con noi non appena possibile".