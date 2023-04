Addio a Magelli, portiere e ’doc’ Lo piangono pallamano e volley

Se n’è andato con il suo stile. Consolando, fino all’ultimo, i vecchi amici, con i quali era rimasto in contatto, grazie a una chat che aveva chiamato ’Pallamano Bologna 69’, della quale era non solo l’amministratore, ma anche il polemista, l’editorialista. Il fine umorista. La Bologna sportiva e non solo quella piange la scomparsa di Mario Magelli, classe 1953, una vita dedicata allo sport e alla curiosità, all’entusiasmo e alla fede nel futuro. Aveva giocato a pallamano, quando ancora il campetto era quello all’aperto di via di Corticella. La maglia del Bologna 1969, quella del Rimini. Quella dell’Esercito e pure quella della Nazionale. Laureato in medicina, non aveva dimenticato la passione per lo sport. Medico per il Bologna 1969 e della Zinella:

nel lontano 1985, aveva vinto lo storico scudetto firmato da Nerio Zanetti, del quale Mario era amico nonché sostenitore.

Negli anni Novanta un incidente in auto: la vita che cambia radicalmente perché Mario, uno che non stava mai fermo, diventa tetraplegico. Anche in carrozzina continua a esercitare, con qualche limitazione, la professione di medico. E’ un organizzatore infaticabile di ritrovi di vecchi amici. Sempre con il sorriso sulle labbra. Sempre con la voglia di raccontare qualche aneddoto o curiosità. Infaticabile, curioso e legato alla sua infanzia a Castel di Casio. Proprio a Castel di Casio, recentemente, aveva dedicato un volume. Una carrellata di personaggi – sul labile confine tra realtà e leggenda – che lui stesso aveva conosciuto. Negli ultimi tempi la salute era peggiorata. Era stato ricoverato a Montecatone, ma continuava ad animare la sua chat con i suoi vocali. Situazione difficile quella di Mario: ma era lui – tempra di un generoso combattente – a fare coraggio ai suoi amici.

Nella sua chat tanti saluti, tanti ricordi, tanto affetto.

Sposato con Daniela, lascia la figlia Elena e i nipoti Alice e Matteo.

Portiere di pallamano, ma bomber nella quotidianità per la capacità che aveva di entrare nel cuore della gente. Un personaggio d’altri tempi, un capitano coraggioso. Ci mancherai caro Mario.

a. gal.