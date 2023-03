Adesso Orsolini rivede l’azzurro Ma prima deve recuperare

di Marcello Giordano

Riccardo Orsolini torna a vedere l’azzurro, peccato solo che il sogno rischi di trasformarsi in beffa: qualora il numero 7 non dovesse riuscire a tornare in gruppo entro domani, potrebbe rimanere escluso dai convocati per la trasferta di Salerno e nel caso il suo nome potrebbe essere depennato dall’elenco del ct Mancini. Ancora pochi giorni e tutto sarà più chiaro.

Nell’attesa, una cosa è certa: a Casteldebole è arrivata la preconvocazione in nazionale per lui. Roberto Mancini è stato di parola: "Se Riccardo continua così potrà tornare presto in nazionale", aveva dichiarato il ct un paio di settimane fa. Promessa mantenuta, a dimostrazione che la crescita dell’esterno dopo l’arrivo di Thiago Motta non è passata inosservata.

La preconvocazione per le sfide del 23 marzo con l’Inghilterra e con Malta del 26 è arrivata a Casteldebole ieri in mattinata. Dal 31 ottobre a oggi Orso ha totalizzato 7 reti e 3 assist, di cui 5 gol e 2 assist nelle ultime 10 giornate. In queste 10 giornate, il Bologna ha messo a segno 11 gol. Morale, Orso ha inciso su 9 di questi, tra reti dirette e passaggi vincenti. E’ diventato determinante. Il più determinante di tutti, per l’esattezza, perché dall’arrivo del nuovo allenatore è il numero 7 il miglior marcatore della squadra. Di più è diventato il terzo marcatore italiano della serie A, dietro solo ai laziali Ciro Immobile (9 reti) e Mattia Zaccagni (8). Peccato si sia fermato sul più bello, Orsolini. Peccato per lui e per il Bologna. Mentre sotto le Due Torri si discute del fatto che nelle ultime due gare, con il rientrante Arnautovic in panchina, il Bologna è rimasto a secco, ci si dimentica che a Torino Orso ha giocato non al meglio e che con la Lazio non c’era, colui che prima della trasferta di Torino aveva segnato 4 gol in 5 partite.

La nazionale lo aspetta: ma solo se Orsolini riuscirà a recuperare dall’infiammazione ad addome e inguine. In nazionale Orso è andato l’ultima volta nel novembre del 2020 e con la maglia azzurra è stato amore a prima vista: gol e due assist nel 9-1 contro l’Armenia del 18 novembre 2019, rete nel 4-0 contro l’Estonia dell’11 novembre 2020, per un bottino di 2 gol e altrettanti assist in 2 gare. Orso spera di riprendersi la nazionale, ma dipenderà dallo stato di salute e dai prossimi due giorni. Ma Orso ha un motivo in più per provare a rientrare, perché è qui che Mancini costruirà parte del gruppo che a giugno si giocherà le fasi finali di Nations League, iniziando il nuovo corso azzurro in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo. E per allora sarà chiaro pure se Orsolini avrà rinnovato il contratto e vorrà far parte del nuovo corso del Bologna targato Motta o se intenderà cedere alla corte al fascino delle big, con Milan, Lazio e Roma in prima fila per lui.