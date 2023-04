Adesso Tonioli non si ferma più e firma il Gp Città di Empoli

Già vincitore del gran premio San Giuseppe a Montecassiano un mese fa, Nicholas Tonioli si ripete, ancora in una classica del ciclismo dilettanti: con uno sprint autoritario, l’atleta della Natali Cablotech Biotraining Cycling di Budrio si aggiudica il Gp Città di Empoli, rimontando nei 150 metri finali i russi Gonov e Igoshev e l’attesissimo talento azzurro Matteo Zurlo. E’ il modo migliore per confermare come il ragazzo di Galliera, che oggi ha 24 anni e gareggia come Elite, abbia cambiato passo dopo stagioni anonime, ma anche per ricordare lo sponsor Valter Golfieri, il signor Cablotech, scomparso pochi giorni prima: proprio a lui Tonioli ha dedicato il suo successo, riproponendosi di portare sulla tomba i fiori del suo secondo centro stagionale.

In Toscana, come già nelle Marche, il corridore guidato dal ds Claudio Strazzari si è mostrato in tutte le sue qualità: veloce allo sprint, è anche uomo di fondo, in grado di reggere sugli strappi. Doti che gli hanno consentito di infilarsi nel gruppetto di 14 uomini che ha preso le redini della corsa e di batterli in volata. Doti che in passato Tonioli non era riuscito a esprimere compiutamente, complice anche un brutto incidente di cui è rimasto vittima quando era juniores: in coma dopo esser finito contro un’auto in sosta che non doveva trovarsi sul percorso, al risveglio ha iniziato un lungo percorso riabilitativo e di ricostruzione, soprattutto in volto.

Lasciatosi alle spalle questo periodo complicato, il ragazzo di Galliera cinque anni fa si è accasato a Budrio, dove a inizio stagione ha chiesto di continuare ad allenarsi coi compagni pur non rientrando nei piani tecnici: dimostrando uno spirito diverso e una forma migliore, si è riguadagnato il posto in squadra e adesso, dopo due vittorie di peso, non solo è diventato un punto fermo, ma è finito pure sotto la lente dello staff azzurro, come succede quando vinci battendo i migliori della categoria.