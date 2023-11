"Adotta uno psicologo". I tifosi protagonisti al fianco di Fanep

Il Bologna si schiera a fianco di FANEP in sostegno all’iniziativa ‘Adotta uno psicologo’. In occasione della partita contro l’Atalanta prevista per il 23 dicembre l’associazione sarà presente allo stadio chiedendo "1€ a tifoso", che servirà per finanziare un fondo che porterà "più psicologi negli ospedali", come dichiarato dal professore Emilio Franzoni, presidente dell’associazione oltre che tifoso rossoblù. La vicinanza tra Fanep e il Bologna non è sconosciuta tanto che all’associazione era già stata donata la famosa ‘valigia blu’ di Bulgarelli a simboleggiare il supporto alla causa (ora la valigia è tornata alla società per essere esposta nel museo della squadra).

Fanep con oltre oltre 40 anni di impegno si occupa di progetti di potenziamento della diagnosi precoce, di sostegno psicologico e attività integrative presso il Policlinico Sant’Orsola e l’Istituto delle Scienze Neurologiche Bellaria. Insieme al Comune, area Welfare e promozione del benessere di comunità e a tante associazioni del territorio, promuove la prevenzione e la promozione della salute mentale. ’Adotta uno psicologo’ è un importante progetto di sostegno alle famiglie colpite da disturbi neuropsichiatrici, un aiuto fondamentale per tanti genitori e per tantissimi bambini.

È con questa premessa che si è aperta la presentazione del progetto, alla presenza oltre che di Franzoni anche di Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare e salute. Il progetto punta a potenziare l’infrastruttura dell’assistenza psicologica introducendo nuove figure dedicate alla causa.

"Ritengo che questa realtà sia particolarmente importante per la città grazie ai percorsi di accompagnamento che realizza rivolti a bambini e famiglie" esordisce l’assessore Rizzo Nervo ribadendo l’importanza della sinergia creata tra medici e volontari lungo tutta l’esperienza, sicuramente un grande valore aggiunto. La parola è poi passata al Franzoni che ha presentato la prima iniziativa di finanziamento che sarà lunedì 20 novembre al ristorante Opera in via Michelino 73. La serata servirà per finanziare un fondo che porterà "più psicologi negli ospedali". Fondo che, per la crescita, conterà anche sull’appoggio di Conad e Centro Commerciale Pianeta tramite dei "banchetti informativi" che permetteranno ai volontari di raccogliere le donazioni ed informare i clienti dei punti vendita aderenti.

