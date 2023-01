Aebischer in rampa di rilancio Chance per Moro a centrocampo

di Giacomo Guizzardi

In un Bologna che continua a perdere pezzi, tra infortuni e squalifiche, Thiago Motta si affida ai suoi punti fermi per la trasferta di Udine. E, a oggi, alla definizione "punto fermo" nel dizionario del tecnico ex Spezia e Genoa, troviamo il volto di Michel Aebischer: lo svizzero, lodato dall’italo-brasiliano nella conferenza stampa ("Può ricoprire tanti ruoli, è un ragazzo attento e responsabile. Una soluzione enorme per un allenatore, vorrei averne tantissimi come lui in squadra") dovrebbe tornare a giocare dall’inizio, impiegato nel tridente offensivo, nel ruolo di esterno sinistro.

In quella posizione era subentrato contro l’Atalanta, in quella porzione di campo dovrebbe essere riconfermato domani, con Sansone e Orsolini a completare un attacco ‘leggero’ che si opporrà ai muscoli e alla fisicità della retroguardia bianconera di Sottil, orfana di Nuytinck, ma che sta scoprendo un Bijol sempre più protagonista.

A centrocampo, con le assenze di Dominguez e Medel, squalificati, ci sarà una chance per Moro dal primo minuto con Schouten e Ferguson, ma il centrocampista nel mirino, in queste ore, è Roberto Soriano: il capitano, dopo il pestone ricevuto nella gara contro l’Atalanta, si è allenato in maniera differenziata negli ultimi giorni, e solo oggi Motta scioglierà i dubbi sulla convocazione del numero 21 rossoblù.

Oltre allo stato di forma dell’ex Villareal molto dipenderà anche dalle sensazioni di Soriano, esame ultimo da passare per essere in panchina alla Dacia Arena.

E Barrow? Il gambiano è tornato in gruppo, ma si prepara per uno spazio da subentrante: l’attaccante, che può giocare sia da esterno sinistro sia da punta centrale è una delle soluzioni che Motta si tiene in tasca per la ripresa, con la speranza che la voglia di incidere del classe 1998 possa fare la differenza. Stesso discorso per Pyyhtia e per Cambiaso, mentre la difesa, con Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis viaggia verso la conferma.