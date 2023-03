Aebischer scomparso dai radar Il mondiale l’ha reso anonimo

Da oggetto misterioso del Bologna per quasi 10 mesi, a equilibratore della squadra, dopo l’arrivo di Thiago Motta. Peccato che poi si sia smarrito di nuovo e sia tornato sotto la lente d’ingrandimento, sotto esame. Michel Aebischer, dopo il mondiale, non è più stato lo stesso. O meglio è tornato il giocatore che poco aveva convinto anche nei primi mesi rossoblù. A complicare la vita a lui, ma a renderla più semplice a Motta e al Bologna l’esplosione di Riccardo Orsolini, autore di 7 reti da ottobre.

Quell’Orsolini che scalpita per rientrare dopo il problema all’addome che lo ha costretto ai box con Lazio e Salernitana (Orso è entrato solo nella ripresa), partite in cui Aebischer ha avuto nuove chance da titolare, da esterno destro. Ma ne aveva avuta una pure con il Monza, al Dall’Ara, da mezzala al posto di Ferguson: ko casalingo e pasticcio con palla persa dello svizzero in occasione del gol di Petagna. Si è smarrito di nuovo Aebischer. Eppure fu uno degli uomini su cui Motta ridisegnò il 4-2-3-1, una delle mosse a sorpresa con cui svoltò la stagione.

Titolare dalla sfida casalinga con la Samp, finita in contestazione, fino al 3-0 con il Sassuolo che chiuse la prima parte di stagione e aprì la sosta mondiale. Gara da applausi a scena aperta che vide Aebischer andare in gol e spianare la strada al Bologna con il gol del vantaggio. Ma Aebischer conquistò anche il rigore del vantaggio contro il Lecce e mise la firma nello strappo di 13 punti in 7 gare con cui il Bologna di Thiago ha girato la stagione prima della sosta.

E’ andato pure al mondiale, il centrocampista svizzero: unico rossoblù con Skoruspki.

Rientrato, però, non ha più mostrato lo stesso piglio e per la verità a faticato a mostrarlo complice la crescita di un Orsolini tornato imprescindibile. Serve un finale in crescendo: al Bologna e a Aebischer. Per conquistare nuovo spazio e mettersi in mostra. In vista del mercato o di un futuro in rossoblù.

Marcello Giordano