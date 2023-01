Affare last-minute per un giovane: piace Bove, in lizza Busio e Marin

Extra budget sì, ma solo per un centrocampista futuribile, magari da strappare in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Oltre che su Kyriakopoulos, l’ultimo giorno di mercato potrebbe ruotare attorno all’affare last minute. E’ partita l’offerta rossoblù per Ibrahima Bamba (20 anni), italo-ivoriano del Vitoria Guimaraes, respinta con una richiesta da 10 milioni di euro. A queste condizioni l’affare è impossibile, anche perché dietro queste richieste pare ci sia una squadra inglese. Il Leicester, tanto per dire, ha appena sborsato 14 milioni di euro per Kristiansen (20) del Copenaghen, che il Bologna aveva seguito, ma di fronte a tale concorrenza, i rossoblù e il mercato italiano non sono attrezzati per competere con la Premier.

Piace molto Edoardo Bove (20) della Roma, centrocampista che può giocare anche da mezzala di inserimento. Il problema è che il ragazzo ha messo insieme una decina di presenze quest’anno e visto anche il caos Zaniolo non è detto che i giallorossi se ne vogliano privare ora. Peraltro, il faccia a faccia con il Sassuolo prosegue anche su questo fronte, perché i neroverdi vorrebbero acquistarlo per prepararsi all’addio estivo di Frattesi (Roma in prima fila) e anche l’Empoli è sulle tracce di Bove.

C’è pure un’ulteriore pista, che porta all’estero, ma che resta top secret. Nella mattinata di ieri, data la presenza di Sartori, Venezia e Pisa a Milano, erano circolate indiscrezioni sul possibile interessamento del Bologna per il centrocampista Busio (20), o per Tourè (24) e Marin (24) del Pisa, qualora il veneziano si trasferisse in toscana. Che il Bologna conosca questi giocatori è cosa certa, dal momento che Di Vaio e Sartori sono stati avvistati più volte alle partite di Pisa e Venezia, ma salvo sorprese non sarà nessuno di questi l’investimento a sorpresa di questa finestra di mercato. Come non si muoveranno da Frosinone e Pisa neppure il mediano Boloca (24) e il laterale mancino Beruatto (24), che restano comunque nei radar di Sartori.

E’ invece ormai prossima alla fumata bianca un’operazione per il settore giovanile rossoblù: in arrivo dall’Asteras Tripolis il difensore centrale classe 2007 Theodoros Tsioungari. Ma oggi, oltre al terzino, il Bologna cercherà il mediano giovane e futuribile, per anticipare la possibile rivoluzione estiva e in vista dei nodi da sciogliere relativi al rinnovo di Dominguez, a Moro (in prestito con riscatto a 7 milioni) e a uno Schouten è sotto esame.

Marcello Giordano