Aggiungi un sogno a tavola: Motta fa squadra

Thiago Motta porta a pranzo il suo Bologna. "Questi ragazzi mi stanno dando tanto. Molto più di quanto io stia dando a loro", raccontava il tecnico dopo la vittoria di Firenze, a chi gli domandava cosa stesse proponendo di nuovo e cosa stesse dando alla squadra per trasformarla così. E allora, dopo le parole, i fatti: per ringraziarli, il tecnico, dopo la seduta mattutina di ieri, ha offerto il pranzo al gruppo al completo, al ristorante brasiliano Corcovado di Casalecchio di Reno. Pranzo a base di carne alla griglia, ovviamente. Thiago serra le fila e prova a cavalcare l’onda di entusiasmo. Sarà forse per questo che Arnautovic nel pomeriggio ha poi postato la foto che lo ritrae alle prese con lavoro extra a casa.

Ma che la mossa abbia funzionato lo racconta un dettaglio che dettaglio non è: nessuna foto del pranzo è circolata sui social dei calciatori. Erano presenti solo Motta e i calciatori: nessun dirigente, nessun familiare e tutti hanno voluto preservare quel momento ritenuto prezioso, intimo e segreto. Motta ha voluto ringraziare la squadra per gli sforzi che tutti stanno compiendo, invitandoli ad andare avanti sulla strada tracciata, gara per gara, giorno per giorno, allenamento dopo allenamento: anche così si sancisce un patto per l’Europa. Anche così si cavalcano entusiasmo e buon umore, che all’interno del gruppo non mancano. A dimostrazione, la torta arrivata in spogliatoio intorno alle 12, a fine allenamento, per festeggiare il 32esimo compleanno del capitano Roberto Soriano, ritrovato leader e protagonista del Bologna, nonostante il contratto in scadenza a giugno e capace di reinventarsi esterno di centrocampo nel nuovo sistema. Proprio dai festeggiamenti a Soriano arrivano le poche testimonianze della giornata di festa, con De Silvestri che ha postato una foto del taglio della torta, mentre Sansone ha postato gli auguri al suo gemello diverso, italo-tedesco come lui e con il quale ha condiviso le esperienze al Bayern, Villarreal e in rossoblù. Una torta e un brindisi in spogliatoio, poi il pranzo al ristorante, per cementare ulteriormente un gruppo che ha superato momenti delicatissimi e che ora intende ripromettersi di rimanere sul pezzo fino in fondo, per tentare il salto di qualità e provare a scrivere un pezzo di storia di questo Bologna, oggi a un punto dall’Europa nonostante quanto ha vissuto alle spalle e l’emergenza con cui deve convivere. Tutte cose che stanno rendendo più compatto che mai il Bologna di Thiago Motta.

Marcello Giordano