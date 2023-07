Ai Gardens trionfa Matteiplast

In quasi cinquemila, tutti con gli occhi incollati ai Gardens. Un’altra serata da record, un’altra notte che entra di diritto nella storia del playground più famoso d’Italia. Vince Matteiplast Alice Bottega Backdoor, che batte in finale Not In MY Olly Fans 93-77, ma in realtà vincono tutti, in campo e sugli spalti. Show, musica, presentazioni in stile Nba, ai Giardini c’è la solita magia, anche nelle pause tra un quarto e l’altro, quando i siparietti di Simone Motola e compagni rubano la scena. Ma ci sono anche momenti emozionanti, come quando si srotola lo striscione dedicato a Walter Bussolari, da lassù a godersi tutto questo spettacolo, oppure nei secondi finali, con il ritiro dell’arbitro Alessandro Vicino, tra occhi lucidi e tantissimi abbracci.

Nel mentre, tra i cinquemila colori dei Gardens, c’è una partita, tesa, con tanti errori e percentuali tremende da oltre l’arco. I primi strappi sono di Matteiplast, prima delle fiondate in sequenza di Mastellari. Ad inizio ultimo quarto, si torna momentaneamente a contatto, poi, salgono in cattedra Conti e Chiappelli, e per Panni e suoi sono dolori. Il finale è tutto del team di coach Matteo Lolli, in discesa, dolcissimo.

Giovanni Poggi