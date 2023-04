Al Bentegodi si salvano solo i tifosi Cori e striscioni a ricordare Sinisa

Quattromila cuori rossoblù che si sgolano per 90’ minuti e che il gol più bello lo segnano all’intervallo. Commovente il tributo a Sinisa Mihajlovic, l’allenatore rossoblù che il 25 agosto 2019 emozionò il Bentegodi presentandosi in campo dopo un mese di chemioterapia che lo aveva reso un fantasma. "2582019: Sinisa presente" recita il murales in curva. Applausi scroscianti dei quattromila e qualche tiepido battimani anche dei tifosi dell’Hellas. Prima e dopo grande coreografia di cori, sciarpe e bandiere nello spicchio di curva del Bentegodi che ospitava i bolognesi, che alla fine hanno tributato un lungo applauso ai calciatori di Thiago. Tra i cori più gettonati uno stentoreo "Benvenuti a Bologna" gridato in faccia ai veronesi a sottolineare un esodo di dimensioni epocali.