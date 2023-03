Al Diavolo la sfortuna, Arna un mese fuori

di Marcello Giordano

Il mistero è svelato. Non di risentimento si tratta, ma di lesione: Marko Arnautovic si ferma di nuovo, per la terza volta negli ultimi tre mesi. Questa volta ne avrà per circa tre settimane, il che significa che salterà le sfide con Udinese e Atalanta ed è a forte rischio anche per quella con il Milan, visto che il suo ritorno in campo dovrebbe verificarsi proprio nella settimana a cavallo tra la sfida con i bergamaschi e quella con i rossoneri. A renderlo fortemente a rischio anche per quest’ultima sfida, gli standard fissati da Thiago Motta ma soprattutto il fatto che Arnautovic di fatto è fuori dalla sfida con la Roma, datata 4 gennaio. Forma e ritmo partita, da allora, sono diventati un miraggio. In principio è stato il trauma contusivo distorsivo al piede destro, rimediato in un contrasto con Mancini a mandarlo ai box, nella prima gara del nuovo anno. L’austriaco è tornato per uno spezzone di gara con il Monza di 25’, utile per rimediare l’ammonizione che lo ha chiamato fuori dai giochi con la Samp. Poi il problema all’anca che lo ha chiamato fuori con l’Inter e le panchine con Torino e Lazio, prima dei 16 minuti con la Salernitana che lo hanno visto uscire dal campo, dopo essere subentrato, per un nuovo problema al piede destro.

"Risentimento al muscolo estensore delle dita del piede", aveva sentenziato lo staff della nazionale austriaca. Perché all’indomani del pareggio di Salerno, Arnautovic ha comunque raggiunto la nazionale e lì sperava di rimanere a curarsi, magari riuscendo a disputare una delle due gare tra Azerbaigian ed Estonia, in programma rispettivamente oggi e lunedì. La stampella alla quale si appoggiava in aeroporto, però, non lasciava presagire nulla di buono. E infatti la Federcalcio austriaca lo ha escluso dall’elenco dei disponibili per le sfide internazionali. A quel punto, nonostante Arnautovic il Bologna ha preteso il ritorno del calciatore in città per approfondimenti. Il numero nove è rientrato sotto le Due Torri mercoledì sera e ieri, nel primo pomeriggio ha rimesso piede a Casteldebole per gli esami, che hanno evidenziato "Una lesione muscolare dell’estensore breve delle dita del piede destro. I tempi di recupero sono di 2-3 settimane". Questo il comunicato del Bologna dopo gli esami clinici che di fatto ufficializzano il nuovo forfait prolungato dell’attaccante. Niente Udinese, niente Atalanta e probabilmente niente Milan.

Arnautovic rimarrà a curarsi a partire da oggi tra Isokinetic e centro tecnico: terapie e lavoro differenziato. Zirkzee e Barrow, rientrati dalle rispettive nazionali, si contenderanno il ruolo di punta titolare, come già di fatto avvenuto da gennaio in poi. Con un terzo incomodo: quel Sansone che fu determinante a Udine e che ora può sfruttare la sosta per guadagnare qualche giorno di allenamento sotto gli occhi Motta per provare a ritagliarsi una nuova chance, specie in vista di un finale stagione in cui in ballo ci sarà pure il suo rinnovo di contratto.