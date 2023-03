Al Forum finale scudetto anticipata

Rientrata da Montecarlo con una sconfitta, la Virtus ora si concentra sul campionato. Con i playoff di Eurolega che sono praticamente irraggiungibili ora tutte le attenzioni dei bianconeri sono rivolte all’unico obiettivo che può essere ancora agguantato, vale a dire lo scudetto.

Sulla carta la sfida di domani con Milano dovrebbe essere un anticipo di quella che sarà la serie finale che metterà in palio il titolo italiano e restringendo il raggio di osservazione questa gara molto probabilmente deciderà quale delle due squadre chiuderà la regular season al primo posto.

Nel recente passato, però, il triangolino tricolore è andato alla formazione che si era classificata seconda a dimostrazione del fatto che è lo stato di forma la variabile che più conta nei playoff.

Da questo punto di vista sia la V nera che l’Olimpia devono fare i conti anche con le tante energie spese in Europa e con i tanti infortuni che durante l’anno si sono succeduti.

Nel caso dei bolognesi è chiaro che il recupero dei due giocatori stranieri Semi Ojeleye e Isaia Cordinier diventa fondamentale per avere un maggior turnover tra i giocatori non di formazione italiana che possono andare a referto.

Oggi si giocano anche quattro anticipi della settima giornata di ritorno. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere Reggio Emilia sarà impegnata a Trieste, con i biancorossi che agganciare il gruppo delle penultime.

Le altre gare: oggi Trieste-Reggio Emilia, Trento-Tortona, Pesaro-Brescia, Sassari-Varese. Domani: Verona-Venezia, Napoli-Brindisi, Treviso-Scafati.

La classifica: Milano e Virtus Bologna 34; Tortona 30; Varese e Sassari 24; Brindisi, Trento e Pesaro 22; Trieste, Treviso e Venezia 18; Brescia 16; Scafati, Verona e Napoli 14; Reggio Emilia 12. Massimo Selleri