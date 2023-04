Al top Candussi e Fantinelli Aradori e Vasl non incidono

Thornton 5,5 (in 36’ 77 da 2, 110 da 3, 2 rimbalzi, 6 palle perse). Sembra avere per la testa ben altri pensieri che non siano il qui (Bologna) e ora (seconda fase, girone promozione di A2). Ha un guizzo nel secondo tempo dopo un due quarti avulsi, ma non incide mai.

Aradori 5 (in 27’ 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist). Grande assente della serata: 2 palle perse nel primo quarto lo mettono subito fuori dai giochi. Si sblocca al 25’, che per il principale terminale offensivo della squadra è un pesante impedimento.

Barbante 6,5 (in 12’ 24 da 2, 3 rimbalzi, 5 stoppate). Salta, schiaccia e stoppa, che alla fin fine è né più né meno il corredo di un giocatore del suo ruolo. Quasi perfetto in rapporto al minutaggio.

Panni 6 (in 25’ 11 da 2, 39 da 3, 2 rimbalzi, 3 assist). Cambia perfettamente il capitano e tenta l’assalto finale all’overtime.

Vasl 6 (in 13’ 33 da 2). Una sgambata senza infamia e senza lode.

Candussi 7 (in 33’ 57 da 2, 25 da 3, 22 ai liberi, 3 rimbalzi). Si fatica a immaginare una Effe prima di lui, eppure c’è stata. Ma è ormai imprescindibile e con la faccia giusta in ogni occasione della partita.

Fantinelli 7 (in 34’ 510 da 2, 11 da 3, 22 ai liberi, 14 rimbalzi, 6 assist). Pare sia l’unico ad avere capito che l’asticella si è alzata e pertanto è d’uopo corrispondere una prestazione importante. Si propone in regia come in post basso: 29 di valutazione il peso della squadra sulle spalle.

Italiano 6 (in 19’ 12 da 2, 13 da 3, 2 rimbalzi). Dove non arriva la tecnica arriva un’intensità spavalda: dopotutto è l’anima fortitudina, ma con meno nervosismo potrebbe rendere di più.

Cucci 5 (in 26’ 25 da 2, 13 da 3, 22 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 assist). Due falli in rapida sequenza ne condizionano il rendimento. Manca il rimbalzo difensivo che dà al suo dirimpettaio Jackson la palla del ko.

Giacomo Gelati